Lamine Yamal dobla el puntaje de Messi y se queda con un Golden Boy histórico

Lamine Yamal es el nuevo ganador del Golden Boy. Tuttosport escoge al crack del Barcelona como el vencedor de un premio bajo el slogan del ‘Mejor del mundo antes de los 21 años’. Premio merecido tras una campaña para el recuerdo del zurdo y donde incluso todo apunta a ser histórico. El chico de La Masia hasta doblaría lo hecho por Lionel Messi en el 2005.

Aquella edición se vio marcada por un Leo que conseguía una de las puntuaciones más altas por entonces del torneo. Sus 225 puntos sobre 300 le hacían vencer a talentos emergentes como Wayne Rooney o Lukas Podolski. Año marcado por su explosión en Barcelona, por títulos como LaLiga, el Mundial Sub-20 donde Messi fue figura y un cambio de era que empezaba a darse. Yamal revienta la historia según los principales medios españoles.

Y es que portales como AS, Mundo Deportivo, Sport y MARCA coinciden: Lamine hizo una puntuación histórica. Han cambiado un poco las reglas del Golden Boy, así como el número de puntos disponibles para quienes buscan el galardón. Se habla de que los especialistas de Tuttosport le darán al chico del Barcelona 488 de los 500 disponibles. Es histórico, sin precedentes y el mejor aviso para entender que el futuro ya se encuentra aquí.

“Es un orgullo ganar este trofeo. Es un sueño, estoy muy contento. Gracias a ‘Tuttosport’ y al jurado. No me quiero olvidar de mis compañeros y cuerpo técnico tanto del Barcelona como de la Selección Española. Muy contento y a por más”, palabras del crack del Barcelona que fueron publicadas por el medio tras la elección de un nuevo año del premio a los mejores sub 21. Messi tiene heredero, es una realidad y el inicio de una nueva era.

Messi en el 2005 empezó el camino del Barcelona en el Golden Boy: IMAGO

Yamal tenía rivales de peso. Para consagrarse como Golden Boy, el culé derrotó a otros talentos emergentes como Arda Güler (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (PSG), Aleksander Pavlovic (Bayern), Rico Lewis (Manchester City), Savinho (Manchester City), Alejandro Garnacho (Bayer Leverkusen), Joao Neves (PSG), Kobbie Mainoo (Manchester United), Endrick (Real Madrid) o Pau Cubarsí. Premio al esfuerzo, a un año completo y a una cantera del Barcelona que sigue acumulando ganadores en este trofeo.

Los números de Yamal para ser Golden Boy

Sus 7 goles y 7 asistencias con Barcelona a lo largo de 50 partidos empiezan la hoja de vida de una candidatura a la altura de pocas. Sumémosle a esto una Eurocopa de Naciones donde asistió en la final, marcó frente a Francia en semis y en la que dio un auténtico recital en varios encuentros del certamen.

Yamal, Messi y un Barcelona rey del Golden Boy

Ningún club ha levantado tantas ediciones del ‘Mejor del mundo antes de los 21 años’. Gavi, Lionel Messi, Pedri y ahora Yamal completan un cuadro que da más que sentido a la inversión del equipo por La Masía. Incluso, podríamos contarle un quinto teniendo en cuenta como otro integrante de la cantera como Cesc Fábregas lo ganó en el 2006 (Y a Lionel Andrés), siendo jugador del Arsenal. Hay un nuevo rey del fútbol en camino.

