Iniciando el mes, seleccionado de fútbol de Venezuela anunció a los 28 futbolistas que integrarán el plantel de cara a las tres fechas Eliminatorias que se jugarán el 7, 10 y 14 de octubre, frente a Brasil, Ecuador y Chile, respectivamente. La vinotinto no pasa por su mejor momento en las clasificatorias.

Wuilker Faríñez, nuevo capitán y gran figura del equipo venezolano encabezo el listado anunciado por el entrenador González, quien pese a que es interino contó con el aval de su Federación para continuar por estos tres partidos del décimo mes del año.

Cabe recordar que estos tres partidos serán fundamentales para el cuadro vinotinto, ya que ahora mismo ocupan la última posición del casillero general de posiciones camino a Qatar, con apenas cuatro puntos, al paso de nueve fechas disputadas.

Otra de las novedades del seleccionado venezolano es que no tendrán a cuatro caras importantes; todos ellos, según informan no estarán disponibles por lesiones. El primero de ellos es el defensor Mikel Villanueva, quien se mantiene con molestias físicas y su club pidió que no fuera convocado para que se recuperará rápidamente.

El frente de ataque también se verá altamente perjudicado, ya que no contarán con Jefferson Savarino, futbolista que es de la anterior ventana clasificatoria arrastra dolencias; a él se suman dos buenos jugadores de la delantera, Josef Martínez, que no se encuentra apto físicamente y Salomón Rondón, que no fue cedido por Everton para evitar la cuarentena obligatoria en Inglaterra tras su regreso desde Sudamérica.

Convocados de Venezuela:

Porteros: Wuilker Faríñez (Lens-FRA), Joel Graterol (América de Cali-COL) y Luis Romero (Portuguesa).

Defensas: Roberto Rosales (AEK Larnaka-CHIP), Ronald Hernández (Atlanta United FC-EEUU), Pablo Bonilla (Portland Timbers-EEUU), Jhon Chancellor (Brescia Calcio-ITA), Adrián Martínez (Deportivo La Guaira), Nahuel Ferraresi (Estoril Praia-POR), Josua Mejías (Leganés-ESP), Christian Makoun (Inter Miami CF-EEUU), Óscar González (Monagas SC) y Daniel Carrillo (Kuopion Palloseura-FIN).

Mediocampistas: Tomás Rincón (Torino-ITA), Junior Moreno (D.C. United-EEUU), Bernaldo Manzano (Deportivo Lara), Edson Castillo (Caracas FC), Cristian Cásseres Jr (New York Red Bulls-EEUU), José Martínez (Philadelphia Union-EEUU), Eduard Bello (Club de Deportes Antofagasta-CHI), Yegerson Soteldo (Toronto FC-CAN), Adalberto Peñaranda (UD Las Palmas-ESP) y Darwin Machís (Granada CF-ESP).



Delanteros: Jan Hurtado (Red Bull Bragantino-BRA), Sergio Córdova (FC Augsburgo-ALE), Brayan Hurtado (Brayan Hurtado-CHI), Eric Ramírez (FC Dinamo de Kiev-UCR) y Fernando Aristeguieta (Club Puebla-MEX).