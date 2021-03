Tano Santarsiero, sobre el milagro en el área de Boca: "Hubo mano negra, la pelota tenía un chip"

El último Superclásico del fútbol argentino dejó muchísima tela para cortar, luego de un empate 1 a 1 que tuvo goles, expulsados, polémicas y hasta debuts.

La jugada que recorrió el mundo fue la que sucedió cerca del final del encuentro, cuando parecía que Izquierdoz iba a hacer un gol en contra y la pelota tomó un curioso efecto que evitó el gol en el área de Boca.

A partir de ese momento, los memes sobre Maradona sacando el balón sobre la línea se hicieron virales en las redes sociales. Algunos piensan que el motivo del no-gol del Millonario se debió a un pozo en La Bombonera, mientras que la gran mayoría asegura que todo se dio así gracias al efecto de la pelota.

El que trajo una teoría nueva fue Hernán "Tano" Santarsiero, relator partidario de River, quien aseguró que la jugada no fue casualidad y que hubo terceros que se encargaron de que los de Núñez no pudieran quedarse con el Superclásico: "Esto es sencillísimo. Hay balones con un chip, que se cargan con USB, que duran aproximadamente 3 horas. Además, hay otros que se usan en el fútbol argentino que tienen sensores, no sabemos si tienen chip. Lo de ayer no fue ni Maradona, ni el campo de juego, ni el viento. Creanme que estos balones se pueden manejar a través de iPhone y hubo una mano negra para que la pelota no ingresara en el arco del Riachuelo".

Ayer hubo una mano negra en el no gol de Zuculini. pic.twitter.com/7r0OzrtAxZ — Hernán Santarsiero (@TanoSantarsiero) March 15, 2021

Como era de esperarse, la publicación indignó tanto a los hinchas de Boca como a los de River, que consideraron inverosímil la teoría del relator.

