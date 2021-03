“Pelao malpa#%*”: el desquite de Teo Gutiérrez con Jarlan tras ser expulsado

La expulsión de Teófilo Gutiérrez en el partido contra Atlético Nacional, en el partido del pasado domingo en el estadio Atanasio Girardot, dejó mucho más de qué hablar en un encuentro que terminó bastante caliente por todo lo que pasó.

El cabezazo del delantero del Junior contra Jarlan Barrera fue el abrebocas de varias situaciones que empezaron con la ida del árbitro central al VAR para ver el momento y la posterior tarjeta roja para Gutiérrez.

Pero, acto seguido de esto, el jugador de Atlético Nacional rompió en risas en contra del que fue su excompañero en el Junior, hace tres años, lo cual hizo poner histérico a Teófilo, quien no dudó en responderle.

"No has jugado en ningún lado, pelao´ malpa%#~@, no has jugado en ningún lado", le empezó a decir Teo a Jarlan con un rosario de insultos después que fueron indescriptibles.

"No has jugado en ningún lado, pelao malparido."



Teófilo Gutiérrez, el hombre definitivo. pic.twitter.com/j4qRXCMjqo — #JuanmaCrack (@Juanmacrack_) March 15, 2021

Luego de todo esto, la decisión del técnico de Atlético Nacional fue sacar a Barrera para evitar más inconvenientes porque, seguramente, lo iban a buscar para que también se quedaran con 10.

