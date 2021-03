Video: el pedido de Gallardo a los jugadores de River en pleno partido

Pese a que encontró la apertura del marcador a los nueve minutos de la primera etapa gracias a la conquista de Matías Suárez, River terminó cerrando con algunas complicaciones el cotejo ante Platense por la Copa de la Liga Profesional.

Divisando que muchos futbolistas del Millonario estaban comenzando a fastidiarse dado que no podían desarrollar su característico estilo de juego, en Marcelo Gallardo se tomó unos instantes cuando el cotejo estaba parado y cruzó algunas palabras con sus dirigidos.

Publicando el video de una charla corta pero fundamental que el Muñeco mantuvo con los titulares, el programa F10 (ESPN) mostró al DT en acción. "Lo importantes es que nosotros vayamos a buscar el partido allá", aseguró el entrenador.

Gallardo, centrado en la idea de transmitirle calma a sus jugadores, continuó: "No empecemos a fastidiarnos porque no podemos jugar o porque no encontramos pases seguidos. Empiezo a ver caras y no quiero eso, no quiero. Vamos ganando, quiero que redoblen los esfuerzos para ir a jugar al campo de ellos".

