Video: sacan a la luz el audio del VAR del planchazo de Moisés a Tevez

Habiendo sido amonestado ya al minuto de juego, la continuidad de Moisés en el campo de juego pasó a estar en peligro luego de una polémica acción a los 4': aplicándole una dura entrada a Carlos Tevez, la posible expulsión del mediocampista de Brasil pasó a ser estudiada en detalle por el VAR.

Detenido el juego y con el árbitro Roberto Tobar situado en el campo de juego, los integrantes de la cabina del árbitro asistente de video se pusieron manos a la obra para analizar en detalle la falta llevada a cabo por el hombre de Internacional.

Consultado por su criterio, Tobar, mientras los árbitros del VAR buscaban llegar a una conclusión, manifestó que, mediante su perspectiva, divisó: "Pega al balón y lo pasa a llevar".

Luego de analizar la jugada mediante distintos ángulos, desde la cabina le dieron el visto bueno a Roberto para continuar con el partido sin aplicar ningún tipo de castigo para el deportista que le aplicó la entrada al hombre de Boca. "Toca la pelota y le deja el pie, Es con el lado, y no con la plancha. No es una plancha, no es un punto de contacto claro", aclararon.

Lee También