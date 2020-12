Vignolo: "A Boca en la Copa le pasa lo que a la Selección Argentina en los Mundiales"

Ayer, Racing Club y Boca se enfrentaron por el partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El conjunto dirigido por Miguel Ángel Russo cayó por 1 a 0 gracias a un gol de Lorenzo Melgarejo en el segundo tiempo.

La serie sigue abierta, pero las críticas sobre el planteo del entrenador fueron tema de conversación en los programas de índole deportivo.

Como ya es habitual, Sebastián Vignolo realizó una editorial en la apertura del programa de los mediodías, ESPN F90.

"Gran victoria de Racing, quiero arrancar por ahí. Con lo que tiene, con buen trabajo, con un funcionamiento que adoptó, con modificaciones. Pero sin tener ese jugador de jerarquía, si bien tiene a Lisandro, no es el mismo de hace años. Gran victoria, no se puede ser terminante", comenzó.

Luego, analizó el estado anímico del equipo dirigido por el último campeón de América con el xeneize: "No sé que lo puede llevar a Boca a transformar su momento desde lo exterior si no puede encontrar un estímulo desde adentro. No está La Bombonera".

Por último, comparó al club de La Ribera con el combinado nacional: "A Boca le pasa en la Libertadores lo que le pasa a la Selección Argentina en los Mundiales. Es una meta, una obsesión, se termina convirtiendo en mochila. Quien esté obsesionado, si lo consigue bien. Ahora, si no lo consigue es una carga que pesa, como le está pasando a la Selección Argentina". ¡Durísimo!

