Vignolo le preguntó por Gallardo y Clemente Rodríguez no dudó: "No se puede comparar con Bianchi"

Fue Clemente Rodríguez la voz autorizada que ahora se sumó al eterno debate de quién es mejor entrenador.

Sebastián Vignolo le preguntó por Marcelo Gallardo buscando la comparación del histórico jugador de Boca y éste no dudó.

"NO SE PUEDE COMPARAR A GALLARDO CON BIANCHI"#90MinutosFOX - Clemente Rodríguez, tres veces ganador de la #LibertadoresxFOX con Boca Juniors, sobre la actualidad de River: "Son etapas, tal vez tenía mejor ataque en esas finales". pic.twitter.com/azHoxxsdhw — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) May 18, 2020

"Creo que River tuvo una época hasta ahora bien, no voy a decir que no, ganó muchas cosas, pero no se comparan Gallardo y Bianchi. Carlos fue el más ganador, el número Tuvo esa época gloriosa en Boca que venía de Vélez, son situaciones diferentes", señaló.

Luego, profundizó: "Son distintas etapas, en esa época, para mí que llegué con 19 años a Boca, fuí creciendo y él como persona, en tu vida y en lo futbolístico te daba muchos consejos, fue un gran entrenador, ganó muchas cosas en Boca, se lo extraña".

Clemente Rodríguez en #90Minutos: "River tuvo una época hasta ahora bien, no voy a decir que no, ganó muchas cosas, pero no se comparan Gallardo y Bianchi. Carlos fue el más ganador, el número 1. Tuvo esa época gloriosa en Boca que venía de Vélez, son situaciones diferentes". pic.twitter.com/hFv716hLlR — Bolavip Argentina (@BolavipAr) May 18, 2020

Sobre el gran momento que vive el Millonario también dejó su opinión: "De mi lado estoy tranquilo, porque por ahí uno cree que también lo disfrutó en ese momento, son etapas, le tocó a River en este momento".

Y para cerrar, habló de los cruces directos entre ambos: "Boca creo que esas finales que no pudo aprovechar y River tenía más equipo en ataque".

Lee También