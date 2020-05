Vignolo le preguntó por los memes y Gago nos dio una clase de humildad

Es verdad. Quizás uno ve un meme dando vueltas por las redes, algún chiste, una cargada, y no duda un segundo en compartirlo.

Lo pasa a sus amigos, conocidos, y después sigue con su vida. Pero no mide las consecuencias que eso puede tener en otra persona.

Fernando Gago sobre los memes que recibe: "Con las cargadas, lo de las redes, aprendí a no leer. A no darle importancia. A mi familia le afecta. Mi mamá lee y se pone mal. Yo lo veo por el otro lado. ¿Se ríen de esto? Pero yo vuelvo a jugar. Vuelvo a luchar". #90Minutos. pic.twitter.com/vsg29AcBMI — Bolavip Argentina (@BolavipAr) May 4, 2020

Fernando Gago nos dio una clase de humildad a todos cuando Sebastián Vignolo le preguntó cómo convive con ese tema.

El 'Pollo' repasó toda la exitosa carrera que tuvo el mediocampista y culminó consultándole cómo alguien con tanta experiencia se lleva con la maldad de la gente.



"APRENDÍ A NO DARLE IMPORTANCIA A LO QUE DICEN EN LAS REDES SOCIALES"#90MinutosFOX | Fernando Gago explicó que no le afectan las cargadas y que trabaja para volver a jugar y estar bien dentro de la cancha. pic.twitter.com/IKnsZHFcus — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) May 4, 2020

"Yo con las cargadas, o lo que dicen en las redes sociales, aprendí a no leer, a no darle importancia. Pero sí le afecta a mi familia, está más que claro. Mi mamá puede leer una nota, y se va a poner mal. Es normal, me pasaría a mí si me pasa con mi hijo. Pero yo lo veo por otro lado", comenzó diciendo el jugador de Vélez.

Luego, completó: "Se rien de esto pero yo vuelvo a jugar. Yo me rio de eso. De la cargada, de lo que me pasó, porque vuelvo a luchar sobre eso. Esos valores y principios, que no son para demostrarle nada a nadie, sino por una cuestión personal de demostrarme que puedo, me marcó mucho en los procesos de recuperación".

