Viral en Twitter: la última canción del Indio Solari está hecha para Maradona

El último sábado a la noche y la madrugada del domingo, nos teletransportó a un mundo que ya no existe. Toda realidad cambia constantemente pero la que vivíamos antes de la pandemia del COVID-19 la extrañamos con mucha nostalgia. El recital transmitido por YouTube por parte de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado fue una cápsula para muchos.

A sus 72 años, en medio de un difícil estado de salud, el Indio Solari presentó dos temas nuevas y reapareció de manera pública para miles de seguidores que lo estaban esperando. Sin dudas, uno de los momentos del evento fue cuando presentó "Encuentro con un ángel amateur". Fiel a su estilo de escribir. una locura.

Foto: Getty

Este miércoles, el usuario de Twitter @siempreagosto, Diego Sagardía en el nombre del día, se viralizó por la creación de un hilo donde repasa la letra justamente de esa canción a la par que muestra diez fotos de Diego Armando Maradona. A cuatro días de cumplirse cinco meses de su fallecimiento, un homenaje espectacular.

Desde "mis intereses quizá no fueron saludables" con la Mano de Dios ante Inglaterra en México '86, pasando por "yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí" con la Copa del Mundo en el balcón de Casa Rosada frente a todo un país gritando por él hasta el "la traición duele hacia atrás, no sabés cuando comienza" con João Havelange.

Podría ser una forma hermosa de ir despidiéndose -todos siempre estamos despidiéndonos- por parte del Indio Solari. No obstante, por unos minutos, elegimos creer que es el recuerdo más hermoso sobre alguien que nunca vamos a dejar de extrañar.

El hilo realizado por Diego Sagardía:

La canción "Encuentro con un ángel amateur":

