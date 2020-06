Ya es hora de partir: Julio Comesaña piensa en retirarse del fútbol

Julio Comesaña ha sido uno de los entrenadores más importantes en el Junior de Barranquilla. Bajo su dirección técnica el conjunto Tiburón ha jugado buen fútbol pero en últimos meses la decisión de alejarse del fútbol parece ser un hecho.

En dialogo con la Central Deportiva, el entrenador reconoció que no sabe si renovar su vinculo al mando del conjunto rojiblanco.

"Creo que las etapas con Junior han sido muchas, he tenido vivencias muy importantes, haber llegado nueve veces al club y haber hecho muchas cosas, creo que ya está bueno", sostuvo.

Comesaña se siente que han sido varios años y que los aficionados tal vez están aburridos por tantos ciclos dirigiendo al conjunto de la capital del departamendo del Atlántico.

"Yo tengo contrato hasta diciembre, pero este año no pensaba seguir en Junior. Terminé el año (2019) y no pensaba, en el final me hablaron para renovar y la Copa Libertadores, dije 'voy a dar acá el último año acá en Junior y ya está bueno", aseguró.

