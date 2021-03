Ya lo piensa: Carlos Bustos habló de la posición de Jefferson Farfán en Alianza Lima

Hace dos semanas, el clima en la Victoria era lugubre. El descenso había sido un duro golpe en la familia blanquiazul. Se había comenzado a preparar para la Liga 2.

El 17 de marzo, sin embargo, el TAS les regresó el alma. El tribunal internacional le dio lugar a su reclamo y los devolvieron a la máxima categoría. A partir de ahí, todo sucedió demasiado rápido.

Se oficializó el regreso de Jefferson Farfán y después se confirmaron dos fichajes: Ángelo Campos y Arley Rodríguez. Este martes debutan en la Liga 1 contra Cusco FC.

Mientras tanto, Carlos Bustos ya va pensando su once. Obiviamente, las consultas por la posición de Jefferson Farfán no faltaron. El no le pone un lugar específico en la cancha, aunque dejó a entender que sería uno de sus enganches.

"Este plantel puede jugar con un centrodelantero y dos enganches", manifestó confirmando que su equipo se parará como suelen pararse sus equipos: 4-3-3. En esa formación, la Foca puede jugar en cualquier posición de ataque.

Así, el entrenador argentino se refirió al mejor jugador que estará en el fútbol peruano durante este 2021. Ojalà destaque y se sienta cómodo ¡Todos queremos bien a la Foca!

