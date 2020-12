"Yo soy gente": Reimond Manco explicó en Instagram su conflicto con Plomo

Reimond Manco podía ser un gran jugador de fútbol. Tuvo oportunidades y las fue perdiendo a lo largo de su carrera. Por ello recibió y sigue recibiendo muchas críticas.

Plomo, el Mago Plomo, por su parte, se ha hecho medianamente conocido en los últimos tiempos por la cercanía que le dio Movistar Deportes a la Selección Peruana. Él, obviamente, como comunicador opina sobre temas de fútbol.

En las últimas horas, Reimond Manco le dedicó un video que generó mucha polémica. Por lo visto, el personaje televisivo se metió con el futbolista y este no lo toleró.

Manco diciéndole a plomo que es el payaso de la selección en sus historias me representa — M (@marbaldovino14) December 7, 2020

Por ello, el atacante del Grau subió un nuevo video explicando la situación que cambió un poco: "Me escribió, me dio la cara, me dijo que yo estaba malinterpretando las cosas y yo no lo veo así".

"Hemos quedado en juntarnos para que me de su explicación y su descargo por denigrar así", agregó. "Me pidió que borrara los videos y yo los voy a borrar porque yo soy gente, pero si es que me atacan, yo voy a atacar también".

"Espero su versión de los hechos", concluyó entonces el exPSV. Así, Manco se manifestó sobre la polémica generada en las últimas horas ¡Se espera descenlace!

Esto fue todo lo que realmente dijo Reidmond #Manco sobre lo sucedido con #Plomo, quién finalmente le escribió y quedaron para juntarse y aclarar los 'malos entendidos'. pic.twitter.com/wpf486Tewp — Alejandro (@ALeLavaRojas) December 7, 2020

