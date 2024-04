Le llegó el momento de demostrar todo lo que tanto habló como panelista en los últimos meses. Reimond Manco deja el puesto de comentarista para vestirse de corto para competir en la competencia más alta de Perú. El enganche estará jugando en un equipo que ama, para poder sacarlo de la crisis de resultados que está viviendo. Lo pidió en su momento, y ahora tiene una nueva oportunidad.

Unión Comercio hace oficial su llegada en las redes sociales, saludando al encargado de repartir su chocolate en los partidos que vienen por delante en la Liga 1. Se refuerzo El Poderoso del Altomayo: “¡El rei del balón, vuelve a casa! Anunciamos con alegría la incorporación al equipo de Reimond Manco por toda la temporada. Confiamos que su talento nos ayudará a lograr los objetivos. ¡Vamos Manco!”.

Como mencionamos, Reimond Manco conversando con Horacio Zimmermann logró hacer un pedido al presidente de Unión Comercio: “Señor Freddy Chávez no es dable que siga peleando el descenso, usted sabe el cariño que le tengo a su institución, así que, por favor, llámeme, no importa la plata, lo podemos conversar, pero llámeme para salvar el descenso. No se preocupe que usted sabe que soy especialista en eso, si no pregúntele a la hinchada del Boys”.

Para cumplir el sueño de su familia completa, que hoy celebrará seguramente: “Mis hijos me vienen jodiendo que quieren verme jugar en Primera, a mi esposa también le gustaría, yo también, tengo que terminar lo que empecé bien. Ya estoy con la dieta, he bajado mucho de peso. He decidido prepararme este año, si no se da nada a mitad de año, seguiré preparándome para el otro, para volver a jugar dos años profesionalmente y retirarme como se debe”.

Reimond Manco presentado en Unión Comercio. (Foto: Twitter).

¿En qué clubes jugó antes Reimond Manco?

Equipos Alianza Lima PSV Eindhoven Willem II Juan Aurich Atlante León de Huánuco Al-Wakrah UTC Zamora FC Real Garcilaso Unión Comercio Sport Boys Cusco FC Deportivo Binacional Atlético Grau Alianza Universidad Santos FC Ecosem Pasco

¿Cuál es el valor actual de Reimond Manco?

Reimond Orangel Manco Albarracín después de varios años vuelve a la actividad profesional. A los 33 años está teniendo un nuevo resurgir porque al día de hoy no tiene un costo en el mercado según informa Transfermarkt. Atrás quedan las épocas de 2008, cuando pertenecía al PSV Eindhoven y llegó a costar 1 millón y medio de euros, según informa el portal.

Reimond Manco cuando estaba en el PSV. (Foto: IMAGO).

¿Reimond Manco pudo jugar en el FC Barcelona?

Confesó en el programa, Cojo y manco, que si se hubiese comportado a la altura, hoy todo sería diferente al presente que está viviendo como deportista calificado: “Que no suene agrandado ya, pero yo podría haber estado jugando en el Barcelona, tranquilamente, y peleado ser el Balón de Oro del mundo. Es lo que yo creo”.