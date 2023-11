Desde su opinión llena de información por todo lo que conoce de Alianza Lima, Reimond Manco alimenta sus conceptos con vivencias. Ese es el perfil que ahora maneja para comunicar en el programa donde es protagonista. Cojo y Manco mediante YouTube está dando la hora, más cuando se trata de temas picantes como los de tienda íntima.

Para El Rei la cosa es bastante sencilla, el menos culpable de la crisis en Alianza Lima, es el entrenador que ya despidieron: “Siempre la pita se corta por el lado más débil. Ya lo critiqué a Mauricio Larriera, pero ahora no es que lo vaya a defender. Puede ser que el problema no pase por el entrenador, puede ser que pase por uno o dos jugadores que te tiren el grupo y tiren para su conveniencia”.

Acá es donde ya empieza a soltar un poco de carne para quienes están hambrientos de buenos datos: “La estoy dejando picando porque yo he estado en un camerino y esas cosas pasan. La molestia y el grupo está partido, pero no por el entrenador que venga porque puede venir Guardiola y será igual. Mi punto de vista es que hay un jugador que es el cáncer y el entrenador que venga no va a funcionar porque mientras no lo saques, eso va a seguir igual”.

De la misma manera, mencionó que la problemática en Alianza Lima no es solo lo que puede pasar en el ambiente de la cancha o en los camerinos. Quizás hay un tema o una persona que está haciendo eco desde lo negativo: “Ya no es novedad que esté Chicho Salas y lo saquen, que venga otro y pase lo mismo. Puede ser que la molestia es general y no necesariamente es con el técnico”.

¿Quién es el cáncer de Alianza Lima según Reimond Manco?

Acá está el broche de oro porque se dirige hacia el ídolo de las generaciones recientes en Alianza Lima: “Tú no puedes decir algo porque todo lo malinterpretan. Yo digo es que nadie está en contra de Hernán Barcos. Es un jugadorazo que marca mucha diferencia y nadie le está echando la culpa diciendo que el cáncer es él, pero creo que sí hay un cáncer en Alianza”.

¿Reimond Manco se está enfrentando directamente a Hernán Barcos?

Sacando un poco de cuerpo al final, porque todos entendimos que estaba dejando por los suelos al jugador y referente principal de Alianza Lima: “Lo que pasa es que se le asocia a Barcos porque es el líder, Todo lo que ha demostrado está visto, puede gustarte o no, pero nadie está diciendo que es él

¿Dónde está jugando actualmente Reimond Manco?

Actualmente, el futbolista creativo pertenece al Ecosem Pasco, club que está compitiendo en la Copa Perú y es natural de Cerro de Pasco. A sus 33 años, Reimond Manco quedó al margen de la primera división. El último club donde tuvo continuidad, fue en Sport Boys en la temporada 2019.