Zárate rompió el silencio tras renovar contrato con Boca

Mientras la novela que se armó en torno a la renovación del contrato de Carlos Tevez avanzaba, Mauro Zárate esperaba con calma.

Con el tiempo, su situación se resolvió, acordó con la dirigencia de Boca y seguirá en el club por un tiempo más.

En diálogo con Súper Fútbol, por la pantalla de TyC Sports, decidió romper el silencio luego de que se conociera la noticia.

"Nunca se sabe, pero ojalá la termine en Boca. Me tengo que sentir cómodo y en un buen nivel, y que la gente que maneja al club esté contenta. Es el desafío más grande de mi carrera. Es loco porque cuando uno está grande, busca otras tranquilidades. Por suerte, no digo que tengo que jugar por lo económico y salvarme. El objetivo más difícil es estar acá, triunfar y cumplir el objetivo de ganar esta ansiada Copa Libertadores", expresó.

Lo que le queda al Boca de Russo:



�� 17/9 vs. Libertad en Paraguay.



�� 24/9 vs. Independiente Medellín en Colombia.



�� 29/9 vs. Libertad en la Bombonera.



�� 22/10 vs. Caracas de local. pic.twitter.com/PqH41nDs8n — Bolavip Argentina (@BolavipAr) July 20, 2020

Luego, agregó que se siente "en deuda con el hincha" y dijo: "Me gustaría tener un nivel más alto, que yo conozco. Sé a lo que puedo jugar. Lo tuve por algunos momentos y la gente lo ha demostrado, pero por otros no. Estoy buscando que ese bajón no esté. Sí, estoy un poco en deuda con el hincha, pero no estoy intranquilo ni me pongo más nervioso. Yo mismo me pongo esa presión, no la gente".

Además, analizó su función dentro del equipo de Russo: "Lo hablé con el técnico desde que llegué y lo primero que me dijo fue: `Estás dando vuelta por toda la cancha. ¿Qué estás haciendo? Quedate cerca del área´. Y esa fue la idea en los primeros partidos de pretemporada, donde me sentí bien y muy cómodo. Pero después llegaron los problemas musculares, que fueron atípicos".

Para cerrar, señaló: "La gente de Boca sabe que siempre estamos ahí en la Libertadores. Falta ese poquito para poder lograr el objetivo que todos queremos. Es seguir por el mismo camino y mejorar pequeñas cosas, no hay otro secreto. Se fueron jugadores importantes, pero vinieron recambios que se han acoplado muy bien. Creo que estamos al mismo nivel que el del equipo de Guillermo. Esperemos que la próxima sea la vencida".

