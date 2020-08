Zielinski recordó cuando River no se presentó a jugar: "No se comportó como debería"

Una revolución total causó River, allá por mediados de marzo, cuando decidió no presentarse a jugar por la primera fecha de la Copa de la Superliga.

El coronavirus estaba llegando al páis y de la mano de Marcelo Gallardo, todo el conjunto de Núñez se unió para preservar su salud y mandar un mensaje claro.

A la semana siguiente se detuvo el fútbol por completo y van ya unos cuatro meses en los que los equipos ni pueden entrenar.

Quien recordó dicho episodio fue Ricardo Zielinski, técnico de Atlético Tucumán, el rival al que River "dejó plantado" en el Monumental.

"Creo que River no se comportó como se debería comportar. Nosotros tenemos una organización en el fútbol argentino, yo creo que River tendría que haber jugado, como jugamos todos y como fuimos todos a jugar, y después en la semana generar los mecanismos necesarios como para que se suspenda el fútbol como sucedió", comenzó.

Luego, más enfocado en la realidad actual, señaló: "La estamos pasando mal. Cinco meses sin entrenar no es normal para un entrenador, para un jugador. No es normal para el fútbol argentino. Pensamos en Primera y Nacional B, ¿pero se imaginan cómo están los otros equipos del Interior, de la C y D? Evidentemente no hay más margen para no entrenar. Será el 10 (de agosto) u otra fecha, pero ya la cosa con su debido cuidado y buen protocolo se tendría que empezar".

En diálogo con TyC Sports, agregó: "En un momento pensé que se podía empezar en Santa Fe, en Mendoza, Tucumán, en Santiago del Estero y también en Buenos Aires, sobre todo para que los equipos que jugaban la Copa pudieran hacer una minipretemporada en un lugar cerrado. En eso coincido con Gallardo: creo que faltó un poco más de iniciativa, algunas pensamientos superadores. Pero tambien entendés al Gobierno cuando hay cien muertos por día y seis mil infectados, entonces de una parte y de la otra es complicado. Pero me parece que se puede volver y tampoco esto no da como para que siga."

Y para cerrar, dejó en claro que nada le molestaría si aquellos que juegan Copa Libertadores vuelven antes al trabajo: "Hay que arrancar. Lo peor de todo es no saber qué viene por delante. Pero si hay una fecha y después se tiene que correr, se correrá de acuerdo a las circunstancias que se vivan. Pero tenemos que tener una fecha, organizar, saber qué campeonato vamos a tener, qué presupuesto van a tener los equipos para los planteles. Sí o sí tenemos que empezar, tratar de que el fútbol vuelta lo más rápido posible y los equipos que juegan la Libertadores puedan jugarla y competir de igual a igual. Pero si el Gobierno no te da el visto bueno son palabras medianamente que podemos decir y nada más".

