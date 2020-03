Chicho Serna: "No he visto nunca a un técnico de Boca pedirle aliento a su gente"

Logrando encontrarse con uno de los principales objetivos establecidos en la campaña previa a las elecciones, la nueva comisión directiva de Boca tardó apenas seis meses en conseguir su primer título al mando de la institución.

Generando un gran acierto con la apuesta fructífera de Miguel Ángel Russo en el banco de suplentes del primer equipo, Identidad Xeneize comenzó con el pie derecho su mandato en el club.



Lógicamente, con la obtención de la Superliga Argentina 2019/2020, un sinfín de emblemas y personas vinculadas al mundo Boca pusieron el grito en el cielo para celebrar el título en cuestión.

En diálogo Pasión Azul & Oro, Mauricio Serna, emblema y leyenda del Xeneize, analizó distintos puntos vinculados al fútbol argentino. Además, hubo un poco de tiempo para recordar los años en los que compartió equipo con nada más ni nada menos que Carlos Bianchi.

Analizando la actitud de Marcelo Gallardo la jornada en la que pidió a su público un poco de aliento luego de la paridad en 1 ante Defensa y Justicia, Chicho no dudó y lanzó: "No he visto nunca a un técnico de Boca pedirle aliento a su gente. Eso en Boca no existe. El hincha de Boca es así por naturaleza y eso lo hace diferente".

Rememorando las épocas en las que tuvo el honor de ser comandado técnicamente por el Virrey, el ex jugador reveló: "Carlos nunca faltó a un entrenamiento. Nos decía en confianza que tenía hasta la bendición de no enfermarse".

