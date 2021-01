Sigue la pesadilla: Tolima eliminó a Nacional de la Copa BetPlay 2020

Es una pesadilla de no acabar. Una vez más, Deportes Tolima y Atlético Nacional se midieron en una instancia decisiva de un torneo local y fue el equipo de Ibagué el que salió victorioso, por enésima vez. El Pijao ganó 2-0 y eliminó al Verdolaga en los cuartos de final de la Copa BetPlay 2020.

Parece como una historia de no acabar. Parece cuento trillado, pero no deja de ser noticia. Otra vez, Deportes Tolima se convirtió en el escollo que no puede superar Atlético Nacional. Los dirigidos por Hernán Torres le clavaron la primera gran decepción de 2021 a los paisas y su nuevo técnico, Alexandre Guimaraes.

Con goles de Jaminton Campaz y Jhon Narvaez, el 'Vinotinto y oro' le hizo pasar otra tarde de olvido a Atlético Nacional. Los de Medellín apenas pudieron contener el juego de Tolima y terminaron jugando con un hombre menos por la expulsión del defensor, Nicolás Hernández.

TOL Vs. NAL | ⏱️ | 75' | 1 - 0 | Expulsado Nicolás Hernández. #VamosNacional pic.twitter.com/zYCYhzDJZa — Atlético Nacional (@nacionaloficial) January 21, 2021

Así las cosas, Deportes Tolima se mete entre los mejores cuatro equipos de la actual e inédita edición de la Copa BetPlay, torneo que arrancó en 2020, pero que por la crisis del coronvairus tendrá su final feliz en 2021. Los otros clasificados son Medellín, Deportivo Pasto y Deportes Quindío.

¡LO GANAMOOOOOOOOS! ���� ¡ESTAMOS EN LA SEMIFINAL DE LA COPA BETPLAY! pic.twitter.com/9NPrjbO5sm — Club Deportes Tolima S.A⭐️⭐️ (@cdtolima) January 21, 2021

