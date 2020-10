"El que no llora, no mama", Queiroz le tiró durísimo a la selección chilena

Aunque el duelo entre Chile y Colombia se destacó por los goles y las emociones en el terreno de juego, una vez más el trabajo arbitral quedó inmerso en el 'ojo del huracán'. Algunas decisiones del central, Darío Herrera, fueron polémicas como la participación del VAR en el juego.

Aunque Carlos Queiroz no fue muy directo con su crítica, el luso si dejó entrever en sus palabras un aire de descontento por lo ocurrido con el arbitraje del partido Chile vs. Colombia. Aceptó el penal decretado por el VAR, pero si cuestionó la reacción de los jueces ante las constantes quejas de los chilenos.

Durante el juego, las protestas de los jugadores chilenos fue totalmente evidente. Cada jugada recibía una protesta y gritos desde el banquillo donde estaba Reinaldo Rueda. Todo eso molestó a Queiroz quien no dudó en lanzar un fuerte dardo en rueda de prensa.

“El segundo gol de Chile salió de la nada, el primero hay que aceptarlo, salió del VAR. Pero hay que cambiar las cosas, porque hay muchas personas llorando y se dice en mi país que ‘el que no llora no mama’. El partido fue perturbado por algunas decisiones que no ayudaron a Colombia”.