Así quedó la tabla de posiciones del grupo C de la eLiga Dimayor

La eLiga Dimyor del fútbol profesional colombiano, que reúne a los 20 equipos de primera división, sigue su marcha y ya se completó parte de la primera fecha.

Los grupos A, B y C ya completaron sus juegos, luego de que, el pasado martes, Unión Magdalena venciera al Once Caldas por 3-1, en la zona C, en la cual el líder es Millonarios, tras la victoria contra el Bucaramanga.

Este miércoles empezará la acción en el grupo D con el encuentro entre Independiente Santa Fe y Cúcuta Deportivo, mientras que Pasto y Junior completarán la primera fecha el próximo jueves 30 de abril.

Así quedó la tabla de posiciones del grupo C:

1) Millonarios 3 pts / 1 PJ / 6 GF / 4 GC / 2 DG

2) Unión Magdalena 3 pts / 1 PJ / 3 GF / 1 GC / 2 DG

3) Once Caldas 0 pts / 1 PJ / 1 GF / 3 GC / -2 DG

4) Bucaramanga 0 pts / 1 PJ / 4 GF / 6 GC / -2 DG

5) Envigado 0 pts / 0 PJ / 0 GF / 0 GC / 0 DG

