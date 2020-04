Millonarios debutó con victoria en la eLiga Dimayor contra Bucaramanga

El pasado lunes se dio continuidad a la primera jornada de la eLiga Betplay de Dimayor que decidieron implementar con los clubes del fútbol profesional ante la suspensión del rentado nacional por cuenta de la pandemia del coronavirus y así tener actividad, así sea por medios tecnológicos.

El turno para el debut fue para los representantes de Millonarios y Atlético Bucaramanga, que están representados por Andrés Llinás y Éver Valencia, respectivamente.

La ventaja durante el desarrollo del partido siempre fue del lado azul y al final el marcador terminó 6-4 en favor de Llinás y sumó los primeros tres puntos en el grupo C de la eLiga Dimayor.

Llinás, luego del juego dijo: "Me fui rápido arriba, pero siempre que hacía gol me convertían rápido, tuvo para empatarme, pero no lo hizo y luego pude liquidar el resultado".

Y al final, agregó: "Puse a Duque bien parado en la mitad, al igual que los laterales que no salieron mucho, a Murcia lo dejé como un volante mixto. Saqué a Mackalister y metí a Arango de ‘10’, tiene buena definición y velocidad, lo liquidé con un gol de él".

eLiga Dimayor 2020 | Millonarios supo liquidar bien el partido: Llinás

Por su parte, Valencia dijo: " Felicito al rival, se fue rápido arriba en el marcador, tuve para empatar, pero Fariñez atajó 2 o 3 importantes. Nunca he jugado con él, no sé cómo ataca o defiende, él aprovechó su experiencia, traté de interpretar lo que hacía y pude contrarrestar".

