La fase de grupos de la Copa Libertadores 2022 ya conoce a sus 16 clasificados para los octavos de final. Luego de conocerse a todos los integrantes, se realizó el sorteo en la sede de Conmebol en Paraguay y ya están definidos los cruces para esta fase del torneo continental.

Se han conocido a los primeros y segundos de cada grupo, que estarán compitiendo a partir del 29 de junio en esta fase que componen los 16 mejores equipos de la Copa Libertadores. De los 16 clubes clasificados a los octavos de final, 12 son de Brasil (Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, Athletico Paranaense, Corinthians y Fortaleza) y Argentina (Estudiantes, Boca, River, Colón, Vélez y Talleres). En tanto, los otros cuatro equipos son de Paraguay (Libertad y Cerro Porteño), Ecuador (Emelec) y Colombia (Deportes Tolima).

Así quedaron los bombos para el sorteo de Copa Libertadores

Bombo 1: Palmeiras (Brasil), Libertad (Paraguay), Estudiantes de La Plata (Argentina), Atlético Mineiro (Brasil), Boca (Argentina), River (Argentina), Colón de Santa Fe (Argentina) y Flamengo (Brasil).

Bombo 2: Emelec (Ecuador), Athletico Paranaense (Brasil), Vélez Sarsfield (Argentina), Deportes Tolima (Colombia), Corinthians (Brasil), Fortaleza (Brasil), Cerro Porteño (Paraguay) y Talleres de Córdoba (Argentina).

Los cruces de octavos de final Copa Libertadores

Libertad (Paraguay) vs. Athletico Paranaense (Brasil)

Flamengo (Brasil) vs. Deportes Tolima (Colombia)

River Plate (Argentina) vs. Vélez Sarsfield (Argentina)

Atlético Mineiro (Brasil) vs. Emelec (Ecuador)

Palmeiras (Brasil) vs. Cerro Porteño (Paraguay)

Colón de Santa Fe (Argentina) vs. Talleres de Córdoba (Argentina)

Boca Juniors (Argentina) vs. Corinthians (Brasil)

Estudiantes de La Plata (Argentina) vs. Fortaleza (Brasil)

Copa Libertadores 2022: Días y horarios de todos los partidos