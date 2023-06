Darío Lezcano no lo pasa bien en su estadía en el Colo Colo de Chile. El delantero de 32 años llegó a principio de año como el flamante refuerzo para disputar la Copa Libertadores. Sin embargo, no ha podido acoplarse al funcionamiento de Gustavo Quinteros.

Las lesiones y la poca regularidad han marcado la temporada del futbolista paraguayo. Pero eso no sería todo ya que desde el país trasandino indican que hasta habría protagonizado una fuerte discusión con el entrenador del ‘Cacique’. Lo que lo tendría con un pie afuera del equipo.

Su debut estuvo marcado por su faceta goleadores. Anotaciones contra Ñublense, Coquimbo Unido y Magallanes hacían presagiar una temporada beneficiosa. Hasta con el retorno a la selección guaraní. Sin embargo, una lesión en su rodilla y el evidente sobre peso lo renegaron al banco de suplente.

En su lugar aparecieron jugadores como Leandro Benegas y Damián Pizarro, juvenil de 19 años que actualmente es el titular en Colo Colo. Por lo que Lezcano pasó de un papel estelar a uno de relleno.

El tema es que tras varias semanas ya se encuentra al 100% para poder retomar un puesto en el equipo estelar. Pero esto no ha ocurrido debido a la disputa que mantiene con Gustavo Quinteros.

Según el periodista Juan Cristóbal Guarello, hubo una discusión de palabras mayores entre ambos involucrados. Lo que desencadenó en el quiebre que lo tiene como suplente al nacido en Asunción. “Quinteros les dijo a los jugadores que no le entendían. Lezcano le respondió ‘quizás usted no se explica bien. Si explicara bien, entenderíamos. De ahí cayó la guillotina, nunca más Lezcano. Se le paró a Quinteros y no jugó más. Ni lo nombra. Significó la cruz al delantero“, aseguró el comunicador.

El tema es que ahora en Colo Colo buscarán la forma de desligarse del jugador. Para esto estarían buscando opciones en Cerro Porteño y el delicado momento familiar que enfrenta Lezcano en Chile. “Tuvo un problema. La familia está en Paraguay. La idea es sacarlo del equipo pero él no quiere perder dinero“, aseguró Guarello.

Inclusive se habló de que podría haber un intercambio por Diego Churín y el ex Juarez. Aunque la postura de Lezcano es cumplir su contrato de dos años.