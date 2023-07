Minutos de terror vivió la familia de Fernando Zampedri en Chile. Esto debido a su esposa Fernanda Benavidez y su hija Olivia, fueron abordadas por un grupo de delincuentes cuando se encontraban en un centro comercial en la capital del país trasandino.

Los asaltantes trataron de robar la camioneta del futbolista y hasta ocuparon un martillo para amenazar a las víctimas. Sin embargo, la rápida maniobra para salir del lugar impidió que se concretara el atraco.

Según indicó Radio ADN, el hecho ocurrió cerca de un concurrido centro comercial ubicado en el sector de Los Domínicos en Santiago de Chile. Los antisociales las atacaron con un martillo pero no lograron ingresar al vehículo en el que se transportaba.

Por suerte, ningún integrante de la familia del futbolista argentino sufrió lesiones. Solo la camioneta terminó con daños de menor consideración indicó la emisora chilena.

Esta lamentable situación se da en medio de las negociaciones que mantiene el Zampedri para continuar su vínculo con Universidad Católica. “Estoy muy bien, me siento bien, parte del club, me siento alguien importante del club, pero no por eso firmaría hoy, también por muchas cosas“, confesó el reciente martes a DSports.