Ex compañero de Scaloni y Riquelme sufre por 'fake news': "No le alcanza para comer"

Sorpresa generó en España la publicación sobre un ex campeón del Mundo con España en 2010. Esto debido a que se indicaba que Joan Capdevila no lo estaría pasando bien. “Hoy no le alcanza para comer”, indicaba el artículo.

Sin embargo, quien fuese compañero de Lionel Scaloni en el Deportivo La Coruña y de Juan Román Riquelme en Villarreal, salió a desmentir tajantemente este artículo.

Inclusive llevará el tema a tribunales para aclarar dicha noticia que detallaba “la triste historia de esta leyenda del fútbol español“. En el texto se comentaba con lujo de detalle cómo había derrochado la fortuna que ganó a lo largo de su carrera.

El lateral izquierdo informó a través de su Twitter que el tema ya lo manejan sus abogados. El tema es que desde el medio ‘El Futbolero’ aún no contestan sus mensajes lo que desató la molestia del ex jugador.

Incluso ironizó con esta particular publicación y citó a David Broncano, conocido por el programa ‘La Resistencia’, para ir como invitado y así mostrar cuánto dinero tiene en sus cuentas bancarias.

Cabe consignar que la publicación que se hizo viral en redes sociales ya no está disponible en la página web del medio citado.