Juanfer Quintero le dio durísimo a Queiroz: "Le faltó el respeto a muchos"

Tras varios meses en silencio, Juan Fernando Quintero acabó con su hermetismo y por fin habló de todo lo que viene para él. Primero habló con la prensa argentina y ahora estuvo charlando con Juan Felipe Cadavid, en 'El VBAR', de Caracol Radio.

Luego de abordar el obligado tema del futuro y su nueva etapa en China, también hubo tiempo para hablar de la Selección Colombia. Durante la era de Carlos Queiroz, Juanfer Quintero no volvió a vestir la Tricolor, pero es consciente de que perdió terreno por su poca continuidad en River Plate.

Sin embargo, las últimas dos goleadas que sufrió el equipo nacional ante Uruguay y Ecuador afectaron bastante a Quintero. Por eso, se sacó la espina y tiró el dardo más fuerte a Queiroz por lo ocurrido en esos dos juegos.

"Me dolió mucho. En lo personal vi compañeros que salieron a los 30 minutos. Y somos profesionales y creo que eso no tiene nada que ver con el respeto a las personas. Como futbolistas nosotros hemos logrado cosas importantes. Nos pueden salir bien o mal pero en ese sentido sufrí mucho por mis compañeros. Me imaginé lo que se siente el ser sustituido a los 30 minutos y es duro".