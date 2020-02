Con nueve puntos en juego y estando tres por debajo de River, Boca encara el spint final de la Superliga Argentina con la obligación de ganar todo lo que tiene en el camino y no darle respiro al Millonario.

Analizando el compromiso que se avecina el próximo domingo en la Bombonera contra Godoy Cruz, Julio Buffarini, en conferencia de prensa, indicó: "Es un partido complicado. Tenemos que ganar como sea el domingo, obviamente jugando bien como lo venimos haciendo, y después esperar resultados. Hoy, el único objetivo nuestro es ganarle a Godoy Cruz el domingo".

"TENEMOS LA OBLIGACIÓN DE GANAR LOS TRES PARTIDOS"#AgendaFOX | Julio Buffarini habló sobre la definición de la #SuperligaxFOX y la pelea con River. pic.twitter.com/CPYNQwbWqX — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) February 21, 2020

Dejando de lado lo que fue el ciclo con Gustavo Alfaro a la cabeza de la institución, el defensor del conjunto Xeneize explicó: "Lo que pasó el año pasado es un tema que ya lo cerramos. Estamos con Miguel, agarrando una nueva idea y estilo. A medida que pasan los partidos cada vez nos vamos sintiendo mejor, agarrando rápido la idea de Miguel de tener un equipo corto para atajar y defender".

Manifestando que se siente en óptimas condiciones físicas para afrontar los tres encuentros que se avecinan, el ex San Lorenzo amplió: "Estoy contento, me vengo sintiendo bien, hice una buena pretemporada. Lo hablo mucho con el profe, y a medida que pasan los partidos me voy sintiendo mejor".

Al ser consultado por quién tiene mayor accesibilidad para sumar unidades en los partidos que quedan, Julio descartó que alguna institución tenga ventaja por sobre la otra y aseguró: "Por la competitividad que tiene el campeonato cualquier rival te hace partido. Después, durante los 90 minutos, el que tiene un poco más de jerarquía puede terminar haciendo la diferencia. Hoy en día en el fútbol argentino no hay ningún partido fácil, son todos difíciles".

Dejando todo en manos del destino y su performance en los compromisos ante el Tomba, Colón y Gimnasia de La Plata, el futbolista cerró: "En el futbol argentino puede pasar de todo. Tres partidos es una eternidad. Hubiera estado lindo depender de nosotros, pero tenemos la obligación de ganar los tres partidos y después ver qué pasa en la vereda de enfrente".

