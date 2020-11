¿Por qué y quiénes juegan la liguilla de eliminados de la Liga BetPlay 2020?

Debido a la crisis provocada por el Coronavirus y el largo parón que sufrió el fútbol colombiano por la pandemia, la Dimayor se vio obligada a realizar cambios radicales en el sistema de torneo y clasificaciones a torneos continentales para el año 2021. Por eso se creo la denominada "liguilla de eliminados".

Este certamen los disputarán los 12 equipos eliminados en la fase del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay 2020. Del 9 equipo hasta el 20, integrarán todos una liguilla a final de año (y en paralelo a los 'playoffs' de los primeros 8) para definir a un "inédito campeón" que tendrá la posibilidad de luchar por un cupo al Copa Sudamericana 2021.

Quien salga victorioso de esta competencia, obtendrá el lugar para jugar una serie contra el CUARTO EQUIPO en la Tabla de Reclasificación del año 2020. El ganador de esa llave (que se estipuló a partido único) es el club que reclamará el último cupo que entrega la Dimayor para jugar la 'Otra mitad de la gloria' el año entrante.

¿Cuáles equipos disputarán la liguilla de eliminados de 2020?

9. Águilas Doradas de Rionegro.

10. Millonarios.

11. Once Caldas.

12. Envigado.

13. Bucaramanga.

14. Independiente Medellín.

15. Alianza Petrolera.

16. Deportivo Pereira.

17. Jaguares de Córdoba.

18. Patriotas Boyacá.

19. Boyacá Chicó.

20. Cúcuta Deportivo*

*Por el momento, no se sabe si Cúcuta podrá disputar este torneo. Perdió el reconocimiento deportivo, entró en proceso de liquidación y hasta que no se reorganice financieramente, no podrá volver a disputar juegos oficiales de la Dimayor.

