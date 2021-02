Para que llegue Alex Vigo, River se desprendería de una de las joyas de Gallardo

"Nos interesa hace un tiempo. Contactamos a la gente de Colón. El jugador está muy interesado en venir. Dependerá lo que evalúen los dos clubes", dijo Marcelo Gallardo en su última conferencia de prensa sobre Alex Vigo, lateral derecho de Colón.

Sin embargo, ayer el presidente del Sabalero, José Vignatti, le dio un ultimátum al Millonario para que cierre al jugador, que para el partido de hoy contra Central de Córdoba no fue convocado: "No se si va a jugar en River. Para que eso pase tiene que venir alguien del club a hablar con nosotros y no vinieron".

Parece que River metió primera y realizó una oferta formal, aunque todavía las partes parecen estar lejos según las noticias que llegan desde Santa Fe.

La transferencia debería hacerse por dos millones de dólares más el préstamo de Cristian Ferreira, uno de los mediocampista que mejor había aparecido en las últimas temporadas de Gallardo, aunque también había tenido pocos minutos.

River debe acelerar, ya que hoy Vigo no firmará planilla, pero no sabrán hasta cuándo podrá estar sin jugar en el Sabalero.

Una de las negociaciones más difíciles del Millonario en este mercado de pases.

- Lo de Alex Vigo a #River está muy cerca de concretarse, 2M de dls y un préstamo de C. Ferreira (pedido del sabalero). Llega F. Mura de #EDLP.



- Préstamo de Brian Farioli a #Arsenal, por un año, sin cargo y sin opción.



- Hoy puede definirse el futuro de R. Delgado. pic.twitter.com/vLXyWutxHh — Juan Ignacio Molina (@JuanchiMolina) February 12, 2021

