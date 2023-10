Se viene una nueva fecha FIFA y la Selección Argentina se prepara para sus próximos encuentros en las Eliminatorias al Mundial de 2026. Lionel Messi viajó en su avión privado junto con Facundo Farías y a Thiago Almada, contando con un piloto de lujo.

La Selección Argentina vuelve a la actividad en este mes de octubre para la nueva fecha FIFA. La vigente campeona del mund se medirá en los próximos días ante Paraguay y Perú, luego de ganar sus dos primeros encuentros ante Ecuador y Bolivia en septiembre.

Lionel Messi parece estar cada vez más cerca de recuperarse de la lesión muscular sufrida en el mes de septiembre. El jugador de Inter Miami se ha perdido 5 de los últimos 7 encuentros por la MLS, a lo que se suma la final de la US Open Cup.

Messi volvió al césped en el complemento del último partido del equipo de la Florida ante Cincinnati por la MLS (derrota 0-1). Ahora, el 10 ha viajado en su avión privado hasta Argentina para sumarse a la concentración de la Albiceleste para los próximos encuentros de Eliminatorias.

El piloto de Lionel Messi

El vuelo privado de Lionel Messi ha llamado la atención de muchos. En primer lugar, se dio a conocer que Facundo Farías (compañero de Inter Miami) y Thiago Almada (Atlanta United) viajaban con el capitán de la selección en el vuelo privado a Argentina.

Además de esto, hubo otro dato que llamó la atención de muchos fanáticos. En distintas imágenes se logra distinguir que el encargado de pilotar el avión de Lionel Messi era nada mas y nada menos que el periodista, Antonio Laje. Se sabe que el conductor de Buenos días América es piloto de avión y en esta ocasión tuvo el honor de transportar a quien es, para muchos, el mejor jugador del mundo.

¿Cuándo juega la Selección Argentina?

La Selección Argentina retoma su camino rumbo al Mundial de 2026 este jueves 12 de octubre, día que recibirán en el Estadio Monumental a Paraguay. Luego, los campeones del mundo viajarán a Lima para enfrentar a Perú el martes 17 de octubre.

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en 13 partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.

Todos los goles de Messi con Inter Miami

El astro argentino anotó en ocho partidos con Inter Miami. En su debut, ingresando desde el banco de suplentes, le dio el triunfo ante Cruz Azul con un golazo de tiro libre. Aquí lo puedes revisar.

En su segundo partido (el primero como titular) tuvo una gran actuación ante el Atlanta United de Thiago Almada, su compañero de selección. Marcó un doblete de goles para la victoria por 4-0. Los dos tantos que marcó, los puedes ver aquí.

Luego, jugó el Clásico del Sol ante Orlando City, por los dieciseisavos de final de la Leagues Cup. Abrió el marcador a los siete minutos y sentenció el triunfo por 3-1 para completar un nuevo doblete de goles. Pulsa aquí para ver estas dos anotaciones.

Tras ello, otro doblete. Nuevamente, abrió el marcador, esta vez para el duelo de octavos de final ante FC Dallas con asistencia de Jordi Alba. Para ver este tanto, pulsa aquí.

Y, le dio el empate 4-4 a Inter Miami ante FC Dallas con un nuevo golazo de tiro libre al ángulo. Aquí puedes ver este brillante remate.

En cuartos de final se volvió a reportar ante Charlotte FC. Messi recibió del ecuatoriano Campana y con exquisita definición cerró el 4-0 para meterse en semifinales. Revisa la anotación acá.

En las semifinales ante Philadelphia Union se encargó de anotar un gol clave para avanzar a la final. En esta ocasión participó en el triunfo por 4-1. La ‘Pulga’ marcó el segundo gol de la jornada con un potente remate a una distancia de 31.8 metros del arco rival. Repasa la jugada aquí.

Y en la gran final, abrió el marcador con un golazo de zurda al ángulo para poner en ventaja a Inter Miami. Mira el tanto ante Nashville SC.

En el debut de Lionel Messi en la temporadaMLS 2023, el jugador argentino anotó el 2 a 0 contra New York Red Bulls en una auténtica joya colectiva que ya postularon como el mejor gol del torneo.

¿Cuándo es el próximo partido de Lionel Messi con Inter Miami?



Luego de la derrota 0 a 1 contra FC Cincinnati, el próximo partido de Inter Miami será vs. Charlotte FC el miércoles 18 de octubre a las 20:00 ET (21:00 ARG). Con el equipo ya sin posibilidades de clasificar a los MLS Playoffs 2023, Lionel Messi no jugaría este encuentro, ya que es un día después de Perú vs. Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.