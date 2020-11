Qué canal transmite Internacional vs. Boca por la Copa Libertadores

¡Partidazo! Internacional y Boca estarán cara a cara HOY miércoles 25 de noviembre por el partido de ida de los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores 2020. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Beira-Río a partir de las 21:30 horas de Argentina y se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por la pantalla de ESPN 2 y Facebook Watch Conmebol.

El Internacional no pasa por su mejor momento, ya que no puede ganar desde el 3 de noviembre y perdió la punta del Brasileirao. El equipo de Porto Alegre no podrá contar con su entrenador, Abel Braga, por haber dado positivo de COVID 19.

Además, esta semana Andrés D'Alessandro, figura y emblema de esta institución, anunció que este será su último año vistiendo la camiseta del Inter.

Amanhã é dia de @LibertadoresBR! Confira nossos inscritos para as oitavas de final da competição continental. #VamoInter pic.twitter.com/kNKq1nQkce — Sport Club Internacional (@SCInternacional) November 24, 2020

Boca, por su parte, tampoco viene en una buena racha, ya que viene de caer en dos partidos de local consecutivos sin su equipo titular. Con algunos detalles en la alineación titular por definir, la gran incógnita es si Eduardo Salvio puede ser titular, teniendo en cuenta que se desgarró hace 17 días.

El árbitro designado para este partido es el chileno Roberto Tobar y en el VAR estará su compatriota Julio Bascuñán.

POSIBLES FORMACIONES:

INTERNACIONAL: Marcelo Lomba; Heitor, Rodrigo Moledo, Zé Gabriel, Uendel; Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick (Yuri Alberto), Maurício; Thiago Galhardo. DT: Abel Braga

BOCA JUNIORS: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Nicolás Capaldo, Jorman Campuzano, Eduardo Salvio, Diego González o Franco Soldano, Edwin Cardona; Sebastián Villa y Carlos Tevez. DT: Miguel Ángel Russo

Día y horario: ¿cuándo se enfrentan Internacional y Boca por la Copa Libertadores?

El encuentro se llevará a cabo este miércoles 25 de noviembre en el Estadio Beira-Río.

Horario y canal de TV según cada país:

Argentina: 21:30 horas por ESPN 2

Brasil: 21:30 horas por CONMEBOL TV (Claro/SKY)

Uruguay: 21:30 horas por ESPN 2

Chile: 21:30 horas sin TV confirmada

Paraguay: 21:30 horas por ESPN 2

Bolivia: 20:30 horas por ESPN 2

Venezuela: 20:30 horas por ESPN 2

Colombia: 19:30 horas por ESPN 2

Ecuador: 19:30 horas por ESPN 2

Perú: 19:30 horas por ESPN 2

México: 18:30 horas sin TV confirmada

Estados Unidos: 16:30 PT / 19:30 ET por Fanatiz y beIN Sports

Transmisión: ¿cómo ver el encuentro ONLINE?

El encuentro será transmitido EN VIVO vía STREAMING a través de FACEBOOK WATCH CONMEBOL.

