River Plate vs. Rosario Central: pronósticos y en qué canal ver juego por Copa de la Liga en USA

River Plate y Rosario Central se miden este sábado 28 de noviembre en el marco de una nueva fecha del Grupo C de la Liga Profesional Argentina 2020. Los 'Millonarios' quieren asegurar su pase a la siguiente ronda, por lo que aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre este duelo, así como dónde verlo en vivo, horarios, pronósticos y más para Estados Unidos.

Apenas cuatro días después de haberse disputado la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, River Plate afronta este nuevo desafío por el torneo local ante Rosario con el único objetivo de ganar para no ver comprometida su clasificación a la próxima instancia. No obstante, sus rivales esta vez no se la pondrán tan fácil.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo son segundos en la tabla junto a Banfield, ambos con 9 puntos, y enfrente está un Rosario Central que es tercero con seis unidades. Los locales son conscientes que de salir airosos ante River seguirán 'vivos' en la Copa de la Liga, razón por la cual su entrenador, Cristian González, apunta a salir con lo mejor de su arsenal al Gigante de Arroyito.

��️ Lista de convocados por Marcelo Gallardo para enfrentar a Rosario Central por la Copa Diego Maradona. ⚽️���� #VamosRiver ⚪️��⚪️ pic.twitter.com/qoVm1s1rDg — River Plate (@RiverPlate) November 26, 2020

¿A qué hora juegan River Plate vs. Rosario?

Día: Sábado 28 de noviembre

Hora: 19:30 hs (ET) / 16:30 (PT) / 18:30 hs (México)

Lugar: Estadio Gigante de Arroyito, Rosario

River Plate vs. Rosario Central: cara a cara

Enfrentados antes en 155 oportunidades, River confía en ampliar su ventaja en el historial (81-43-31) ante un Rosario Central que ha sabido hacerle frente en los último años. En sus cinco más recientes enfrentamientos por el torneo local, los 'Millonarios' obtuvieron dos victorias, dos empates y una derrota, siendo la más reciente en noviembre de 2019 (0-1).

Horarios por países del River Plate-Rosario

- Argentina: 21.30 horas

- Bolivia: 20.30 horas

- Brasil: 21.30 horas

- Chile: 21.30 horas

- Colombia: 19.30 horas

- Ecuador: 19.30 horas

- México: 18.30 horas

- Paraguay: 21.30 horas

- Perú: 19.30 horas

- Uruguay: 21.30 horas

- Venezuela: 20.30 horas

¿Dónde ver en vivo el River vs. Rosario en USA?

El partido por la Copa de la Liga Argentina entre River Plate y Rosario Central a llevarse a cabo este sábado 28 de noviembre será transmitido en vivo en Estados Unidos gracias a diferentes señales que aquí te compartimos. Fanatiz, en este caso, tendrá a cargo la emisión del duelo en USA y también hará lo propio en México.

River Plate vs. Rosario Central: pronósticos del partido

Como era de esperarse, River es favorito a quedarse con la victoria este sábado cuando reciba a Rosario. Los 'Millonarios' tienen serias probabilidades de llevarse los tres puntos, mientras que sus rivales tienen pocas probabilidades de singnificar un peligro. En esta misma línea, un empate entre ambos no se descarta del todo en las casas de apuestas.

