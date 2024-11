Se confirmó la lesión y cuánto tiempo estará parado Neymar

Neymar volvió a encender las alarmas a tan solo dos semanas de haber vuelto a jugar. Tras un año parado, por lo que fue la rotura de ligamentos que padeció en el Uruguay vs. Brasil en el Estadio Centenario por las Eliminatorias Conmebol en octubre del 2023, saltó al campo de juego el pasado 21 de octubre vs. Al Ain y ya este lunes 4 de noviembre se lesionó otra vez.

Fue en su segunda presentación post recuperación, dado que para la Liga Pro Saudí no está habilitado, puesto que el Al Hilal liberó su cupo (Ney recién podría sumarse para enero). Por eso, la posibilidad para reintegrarse la tenía solo en la Champions League de la AFC, competencia por la que se desarrolló el duelo frente al Esteghlal de Irán.

Neymar Júnior ingresó a los 58 minutos por Abdullah Al-Hamdan y a los 87 debió ser suplantado por Mohammed Al-Qahtani (es decir, participó menos de media hora), al acusar un dolor en su pierna derecha. De hecho, se retiró del campo de juego rengueando y auxiliado por compañeros y miembros del cuerpo médico.

Al respecto, tras el partido que ganó el Al Hilal 3 a 0, Jorge Jesús, en conferencia de prensa, esclareció el panorama del brasileño: “Sufre de una lesión muscular. No sé cuánto tiempo no podrá entrenarse, al menos dos semanas. Va a tener problemas musculares hasta que consigamos reequilibrarlo muscularmente, físicamente. Hasta que no lo hagamos, eso va a pasar mucho” .

El momento en el que Neymar sintió una molestia e su pierna derecha.

En esa misma línea, el portugués agregó: “Neymar no es un caso fácil. Demuestra lo que pensaba cuando tomé la decisión de ficharlo para la Liga, porque sabía y sé que no será fácil para él. Médicamente su rodilla se ha curado, pero luego va a tener problemas como los de hoy, problemas musculares porque lleva mucho tiempo sin jugar. Y el ritmo del equipo es muy alto“.

La situación de Neymar no es tan grave como se pensaba

Si bien preocupó porque nuevamente sufrió una dolencia, Neymar tendrá, en principio, dos semanas para recuperarse, con la atenuante de que en el medio estará la fecha FIFA de noviembre. Además, el próximo partido en el que podrá estar a disposición será el 26 de noviembre contra el Al Sadd, por la quinta jornada de la Fase de Grupos de la Champions League de la AFC. En otras palabras, los tiempos le dan para rehabilitarse y prepararse para lo que sería su tercer partido desde su retorno.

Al Hilal sigue puntero de la Liga Pro Saudí tras el empate con el Al Nassr

El Al Hilal, en lo que respecta a la Liga Pro Saudí, mantiene su hegemonía. Tras coronarse campeón en la temporada pasada, en este curso, después de nueve fechas, sigue siendo el líder de la tabla de posiciones con 25 unidades, escoltado por el Al Ittihad de Karim Benzema con 24. Por su parte, el Al Nassr de Cristiano Ronaldo se ubica tercero con 19.