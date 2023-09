Si Neymar Júnior pensaba que salir del París Saint-Germain con destino al Al Hilal de Arabia Saudita le iba a asegurar estar más tranquilo, se equivocó. Porque a poco más de un mes de haber arribado al elenco de Medio Oriente ya le trascendieron los primeros rumores de conflictos internos, esta vez, principalmente, con el entrenador Jorge Jesús post empate en el debut por la Champions League de la AFC.

De hecho, no es el primer escándalo que le salió a la luz en su nueva etapa fuera de Europa. La primera fueron las dudas que le generó a su nuevo club su viaje a Sudamérica para disputar las dos primeras jornadas de las Eliminatorias Conmebol con la Selección de Brasil, cuando todavía no había podido hacer su estreno en el equipo saudí por una lesión. Encima jugó los 90 minutos tanto contra Bolivia como contra Perú.

Ahí ya hubo algunos comentarios, pero en el Al Hilal se la dejaron pasar para que su proceso comenzara mínimamente en paz. El problema es que eso tampoco sucedió. Su debut fue un deslucido 1 a 1 con el Navbahor Namangan por la primera jornada de la fase de grupos de la Champions League de la AFC, un cotejo en el que estuvo lejos de mostrar el nivel que se esperaba y en el que, para colmo de males, debió ser expulsado.

Justamente, tras esa primera función, conforme a un reporte del medio de comunicación Sport Italia, Neymar Júnior y Jorge Jesús habrían discutido acaloradamente en el vestuario. A tal punto, que señala que el exestratega del Flamengo y del Benfica podría ser cesado de su función por la directiva del Al Hilal.

Jorge Jesús ya había hecho declaraciones un tanto polémicas sobre Neymar

Cuando Neymar viajó a Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas, Jorge Jesús se mostró disconforme con su decisión a causa del estado de su lesión: ”No sé por qué Neymar está en la convocatoria de la Selección de Brasil. Es un jugador que está lesionado. Quizás obliguen a Neymar a irse a Brasil. No jugará porque no puede jugar. Ni siquiera entrenar. Es un tema que tenemos que discutir. Hoy no veo justificación para que Neymar vaya a Brasil. Ni puede correr”.