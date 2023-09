Al Hilal, que tiene entre sus figuras a Neymar Júnior, es el actual líder de la Saudi Pro League tras ganar cinco partidos y empatar uno en seis fechas. Pero tal parece que ni con ese buen andar en el certamen local alcanzaría para que Jorge Jesús continúe en el cargo de entrenador.

El periodista Rudy Galetti reveló en una publicación en Twitter que directivos de Al Hilal y el agente de Jorge Jesús tuvieron una reunión en los últimos días. Pese a ser líder de la Liga Profesional Saudí, le hicieron saber que el puesto del entrenador portugués no está asegurado a futuro.

En el conjunto azul de Riad no están del todo conformes con el nivel mostrado en este arranque de temporada. Por ese motivo, le hicieron saber al agente de Jorge Jesús que podrían rescindir anticipadamente su contrato si no hay una mejora futbolística. Tal parece que los resultados no mandan.

Esta noticia surge luego del debut que tuvo Al Hilal en la Liga de Campeones de la AFC donde empató 1-1 como local ante el Navbahor Namangan de Uzbekistán con un gol al minuto 100 de su defensor Ali Al Bulayhi. Precisamente, tras el encuentro, Jorge Jesús aseguró que “nunca había visto un equipo que haga tanto tiempo“. “Lo que vi hoy no fue fútbol“, aseguró.

Tal parece que desde Al Hilal no gustaron estas declaraciones ni mucho menos la actuación ante el club uzbeko. Por lo pronto, sigue como líder en la liga saudí con 16 unidades, aunque sólo uno por arriba de Al Ittihad y al Ahli (15), sus escoltas.

Al Hilal hizo una gran inversión en el último mercado de verano con fichajes extraordinarios como Neymar Júnior, Aleksandar Mitrovic, Sergej Milinkovic-Savic y Kalidou Koulibaly, entre otros. Por este motivo, la presión ahora está del lado de Jorge Jesús para que pueda demostrarlo en el campo de juego.

¿Cuándo es el próximo partido de Neymar con Al Hilal?

Tras el empate ante Navbahor Namangan de Uzbekistán, Neymar ahora debe volver a pensar en la Saudi Pro League. Es que el próximo partido de Al Hilal será ante Damac como visitante por la séptima jornada este jueves 21 de septiembre.

¿Cuáles fueron los refuerzos de Al Hilal durante este mercado?

La llegada de Neymar se suma a otros fichajes destacados en Al Hilal. Durante este verano, el club de Riyadh fichó a Malcom (Zenit), Rúben Neves (Wolverhampton), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Kalidou Koulibaly (Chelsea), Yassine Bounou (Sevilla), Aleksandr Mitrovic (Fulham) y Hassan Tambakti (Al Shabab). También regresaron de sus respectivos préstamos Saad Al-Nasser (Al Taawoun), Abdullah Radif (Al Taawoun) y Abdulrahman Al Obaid (Al Ettifaq).