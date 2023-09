Así como en Europa esta semana comienza la Champions League, en Asia empezó a rodar la pelota en la Liga de Campeones de la AFC. Y uno de los que abrió la temporada 2023/2024 de la competencia más importante del continente fue el Al Hilal de Jorge Jesús, que a pesar de contar con la participación de Neymar no logró quedarse con el triunfo ante el Navbahor Namangan.

Apenas fue 1 a 1 y los del entrenador portugués, que fueron locales, arrebataron el empate cuando iban 10 minutos del tiempo añadido, por lo que el estreno estuvo muy lejos de lo que pensaba la afición del elenco de Oriente Medio (de hecho, se esperaba mucho más del brasileño ex París Saint-Germain que, por cierto, tuvo el peor de sus rendimientos en mucho tiempo).

A raíz del mal inicio del Al Hilal de Neymar Júnior en la Liga de Campeones de la AFC, Jorge Jesús explicó en conferencia de prensa que se debió al juego extremadamente brusco del Navbahor Namangan. Un argumento que sonó a la excusa perfecta para no achacarle la mala performance a sus dirigidos y, por consiguiente, a su planteo.

“El partido fue difícil, si se le puede llamar partido, porque hubo momentos de inactividad todo el tiempo. La forma de jugar de la selección uzbeka es extraña. Caen dos o tres jugadores al mismo tiempo para detener el juego y no estoy acostumbrado a jugar así. Pero no estoy preocupado porque no hubo coincidencia”, señaló con marcado fastidio el entrenador.

Además, en la misma declaración, insistió con una frase categórica: ”Paramos cada cinco minutos. En 35 años de carrera nunca había visto eso”.