La respuesta de Seba Dóminguez en Twitter a un hater: "Cuál de los dos huevos me..."

Este viernes, la Liga Profesional de Fútbol tuvo su primer partido en el oficial regreso del fútbol argentino.

Sin embargo, en el segundo partido ya hubo grandes polémicas. Precisamente, en el triunfo de Talleres contra Newell's.

El penal a Scocco no cobrado por Darío Herrera. pic.twitter.com/8BQHxk98i1 — Pablo Carranza �� (desde ��) (@PabloCarranzaOK) October 31, 2020

A Ignacio Scocco, casi como Clément Lenglet con Sergio Ramos, lo agarraron de la camiseta en el área y era penal para La Lepra. No obstante, sin VAR sin nada, el árbitro no cobró nada.

En Twitter, Sebastián Domínguez se descargó: "El penal fue claro. Es verdad. Pero Newel's no pudo controlar el partido. Talleres empezó a sentirse mejor y después de la expulsión se terminó de acomodar. El gol de Nacho fue un detalle (hermoso por el desmarque previo) pero 20 segundos después Talleres respondió (golon) y chau picho".

Un usuario le respondió: "Me acordé de vos, Seba, cuando no podías controlar a nadie. El chau picho está de más, no te aporteñes Domínguez te queda mal". Y fue lo peor que le pudo decir al exdefensor.

"Cual de los dos huevos me queres chupar, el izquierdo o el derecho", le contestó Domínguez ante una ovación de los usuarios de Twitter.

Cual de los dos huevos me queres chupar, el izquierdo o el derecho — Sebastian Domínguez (@sebadominguez6) October 31, 2020

Lee También