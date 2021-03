Los últimos diez minutos del partido entre Millonarios y Atlético Nacional por la Liga BetPlay 2021 fueron de infarto. El cuadro Verdolaga se llevó la victoria de Bogotá con un polémico gol de Vladimir Hernández que desató euforia en el equipo paisa e indignación en el cuadro Embajador. Incluso hubo amague de bronca en los segundos finales de compromiso.

Luego del segundo gol de Nacional, las camaras del juego alcanzaron a captar un fuerte roce entre el cuerpo técnico de Alberto Gamero y Alexandre Guimaraes. Según se pudo conocer, el Asistente Técnico del cuadro Verde celebró la anotación de forma irrespetuosa provocando al banquillo de Millonarios.

Por suerte, tal gesto no pasó a mayores. Si se generaron fuertes reclamos y el árbitro del partido no tuvo otra opción que expulsar al ayudante de Guimaraes. En todo caso, el rifirrafe no paró ahí, Alberto Gamero relató lo sucedido ante la prensa y le exigió respeto a su colega.

"Me molesté porque el asistente técnico de ellos nos celebró el gol en nuestro banco, me parece una falta de respeto, le dije que respetara. Le pido al cuerpo técnico del profesor Alexandre Guimaraes que por favor respeten a los técnicos colombianos”.

VIDEO: Alberto Gamero le plantó cara a Guimaraes: "Le pido a él que respete"

