Lloramos todos: Las Pastillas del Abuelo le cantaron a Dalma la canción del Diego

Cuando te levantaste en este sábado lluvioso feliz del comienzo de fin semana... ¡PUM! Un nuevo sentimiento encontrado sobre la muerte de Diego Armando Maradona.

Este viernes, Las Pastillas del Abuelo estuvieron en vivo en el programa de radio Un Día Perfecto, que sale por Metro 85.1.

El detalle es que en el programa de radio trabaja Dalma Maradona, quien además es fanática de la banda.

Por eso, era el momento perfecta de cantar "¿Qué es Dios?", la canción dedicada al campeón del mundo y al padre de Dalma.

"Esto va a ser fuerte", adelantó Piti Fernández, el cantante de Las Pastillas del Abuelo antes de cantar la canción. Y sí, fue fuerte.

¿Sabías de dónde surgió "¿Qué es Dios?"? La historia de Piti Fernández

"La canción para tu viejo la hicimos a medias con el gran Beto Sueiro. Mucha gente me pregunta si la canción es mía o me felicita a mí", aseguró el cantante en el programa. "La verdad que a la letra no le cambié ni una coma. Nació en una viaje en taxi, un tachero poeta increible, que se nos fue el mismo año que se nos fue tu viejo... Cuando se fue Beto, incluso cuando se fue tu viejo, sentí la paz de que ellos se estuvieran abrazando allá arriba. Siempre digo que ese tropel de espíritus que fue a abrazar a Diego, creo que ahí Beto tuvo un lugar privilegiado. Ojalá sea así", agregó.

Por último, contó la historia de ese viaje: "'¿Querés que te recite algo? Tengo algo que te puede gustar', me dijo el taxista. Ni me avisó de qué se trataba y empezó, mirándome por el espejo. Y como la letra no dice 'Maradona' o 'Diego'... Empezó diciendo: 'Bajo una mano del cielo y acariciando su pelo, rulo y señal de la cruz, la caricia de Jesús, hizo posible un milagro, convirtió la red en tierra, del balón hizo palomas, que aterrizaban su paz, borrando una absurda guerra..'. Uno tenía que ir atando cabos y de repente, a la mitad, me dije 'esto es lo más increíble que se pudo escribir sobre Diego'. Se lo pedí que lo recite de vuelta porque no terminé de descifrar. Es el cuadro de un ex combatiente viendo el gol a los ingleses. Porque Diego tiene muchas copas de la vida, se puede hacer muchas canciones, pero él eligió ese evento, los goles a los ingleses, más importante que la copa". Piel de gallina.

Lee También