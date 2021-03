Cero preferencia: así fue el tremendo regaño que le pegó Gallardo a Santos Borré

No todo es color de rosa en River Plate. Luego de coronarse campeón de la Supercopa de Argentina, al vapulear a Racing, los dirigidos por Marcelo Gallardo volvieron al ruedo, enfrentaron a Argentinos Juniors por la liga y cayeron derrotados por 0-1.

En ese duelo, los futbolistas colombianos de River Plate no tuvieron una gran noche en el estadio Monumental de Buenos Aires. Jorge Carrascal apenas pudo jugar el primer tiempo y en el descanso se fue sustituido tras acusar algunas molestias físicas. Mientras tanto, Rafael Santos Borré cazó una disputa durante el juego contra el árbitro que impartió justicia en ese duelo.

En el caso del goleador, el delantero se salió de casillas luego de que el juez no le pitara una falta penal a su favor. Al barranquillero lo derribaron el área, pero el árbitro central decidió que no fue falta. Por supuesto, el cafetero no se calló y le reclamó con vehemencia al coleagiado.

Fue entonces cuando Marcelo Gallardo intervino en la disputa que estaba creando Borré con Nicolás Lamolina. El DT de River, desde la línea, pegó el gritó y le llamó la atención al colombiano para que dejara de alegar con el árbitro: "Hey, 'Rafa', no te quiero escuchar más, dejalo al árbitro, olvidate. Seguí jugando, no te quiero escuchar más. No te quiero escuchar más".

VIDEO: Así fue el tremendo regaño que le pegó Gallardo a Santos Borré

#CopaDeLaLiga ���� ¿Era Penal sobre Borré? Quintana derribó en el área al colombiano y Nicolás Lamolina hizo la de su padre. ¡Siga, siga! ⚽��♂️ pic.twitter.com/349z0CNSj8 — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) March 9, 2021

