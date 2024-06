Uruguay y Darwin Núñez avanzan en una Copa América donde la goleada ante Bolivia confirma el gran momento de forma en el equipo de Marcelo Bielsa. En plena madrugada por Inglaterra, desde Liverpool reaccionaron y festejaron ante el tanto del atacante Red en un MetLife Stadium donde la Celeste sigue dando pasos al frente de cara a postularse como una alternativa a los Brasil, Argentina o Colombia. Se habla de orgullo en Merseyside.

El club inglés no fue ajeno al duelo por Norteamérica entre Uruguay y Bolivia por la segunda jornada del Grupo C de la Copa América. Pese a tener a gran parte de sus figuras por la Eurocopa de Alemania, desde Liverpool no pasaron por alto un nuevo tanto de Darwin Núñez con una selección que hasta la fecha es la más goleada de lo que vamos de torneo. Por Anfield Road hablan de orgullo y festejos pensando en lo que viene.

“Un buen comienzo de Copa América para Darwin Núñez”, dictaba la cuenta de X de los Reds con una imagen del delantero gritando por todo lo alto su zurdazo ante Bolivia. Al mismo tiempo era publicado en su página web una nota en la cual resaltan el orgullo del jugador por portar la camiseta número ‘9’ de Luis Suárez en un Liverpool que se prepara para un cambio de era con la marcha de Jürgen Klopp y el arribo al banco de suplentes del neerlandés Arne Slot. El ex Benfica o Almería se derrite en elogios a su compañero en la Celeste.

Resaltan en dicha noticia el orgullo que siente Darwin Núñez por hacerse con un dorsal que hasta hace no mucho pertenecía a figuras como Roberto Firmino en una entidad que con el brasileño ganó al menos una edición de todos los títulos posibles en la era Jürgen Klopp. Se calienta un nuevo ciclo por Merseyside, donde se encuentran más que pendientes del hombre que en este momento, es uno de los cuatros goleadores del certamen con un total de dos gritos sagrados.

¿Y qué se viene para Uruguay ahora? Los de Marcelo Bielsa son en este momento punteros de un Grupo C donde la derrota de los Estados Unidos ante Panamá deja a la Celeste como líder de cara a la última fecha. Una donde justamente se verán las caras con el local el próximo lunes y concretamente en el Arrowhead Stadium de la ciudad de Kansas. Veremos si ahí o no llegan más minutos para un Darwin Núñez cuyos goles no se gritan solamente por Montevideo o en tierras Orientales. Anfield, más que pendiente de su presente en la Copa América.

Los elogios de Darwin Núñez a Luis Suárez

“Siempre digo que mi ídolo es Luis Suárez…También me gustaba ver jugar a Edinson Cavani. Ambos jugaron en grandes equipos. Son jugadores de primer nivel, leyendas, pero Luis Suárez es mi modelo a seguir”, declaraciones del charrúa en la noticia publicada por Liverpool en su página web para resaltar el momento que vive el delantero nacido en Artigas hace 25 años.

Darwin Núñez y Luis Suárez en el Mundial de Qatar ante Corea del Sur: IMAGO

Los números de Darwin Núñez en Liverpool

85 millones de euros pagó el por entonces equipo de Klopp al Benfica por sus servicios en el verano del 2022. Tras dos temporadas al frente de Anfield Road, Darwin Núñez firma 96 partidos, 33 goles, 18 asistencias y dos títulos (Copa de la Liga y Community Shield) componen su paso por el gigante de la Premier League hasta la fecha.