“Tal vez merezco ser despedido”, la tremenda explicación de Guardiola a sus gestos contra Anfield

Pep Guardiola y Manchester City dicen de momento adiós a la Premier League. Tras cuatro temporadas seguidas mandando en la mejor liga del mundo, todo apunta a que tendremos un nuevo campeón del certamen. Los skyblues caen 2-0 en Liverpool con su entrenador dejando gestos de peso luego de que Anfield le cantase que su despido es inminente. Son ya siete los partidos sin victorias para el catalán por el Etihad. La crisis está aquí.

“Serás despedido mañana, serás despedido mañana”, fue el grito unánime de Anfield tras los goles de Cody Gakpo y Mohamed Salah que de momento dejan a Liverpool a un total de 11 puntos por delante de su gran rival de los últimos años. Triunfo merecido para un conjunto que con Arne Slot al frente, tiene lo mejor de la era Jürgen Klopp más el toque personal del neerlandés. En medio de los cánticos se vio a un Guardiola que se volteó a la tribuna, hizo un seis con sus dedeos en relación a las Premier ganadas en estos años mientras reía.

Incluso, dicho gesto se repetiría en el final del encuentro y mientras Pep se acercaba a sus aficionados presentes en Anfield. En rueda de prensa explicó todo: “¡En todos los estadios quieren que me despidan! Todo empezó en Brighton. Quizá tengan razón. Tal vez merezco ser despedido viendo los resultados que estamos acumulando. No esperaba ese cántico de Anfield. No lo cantaban con 1-0, pero con 2-0 sí”.

“Quizá debían haberlo cantado en el pasado. No me lo esperaba de la gente de Liverpool, pero está bien, es parte del juego y lo entiendo completamente. Hemos tenido algunas batallas increíbles juntos, tengo mucho respeto por ellos”, reflexiones de un Guardiola picante en rueda de prensa y que de momento incluso, se queda por fuera de los puestos de clasificación a la próxima edición de la UEFA Champions League. Hay Fe en recomponer, así como la necesidad de dar un paso al frente.

Guardiola le recordó a Anfield las seis Premier ganadas con Manchester City: IMAGO

Se vienen duelos de peso para Manchester City. También un calendario que no da abasto. Nottingham Forest de local el miércoles marca el siguiente desafío. Hablamos de la revelación de esta Premier con 22 puntos y apenas uno por debajo de los skyblues. Luego habrá que visitar a Crystal Palace como Juventus antes de un derbi contra United en Old Trafford sobre el 15 de diciembre. Aston Villa, Everton y Leicester, el resto de lo que queda de año en el Etihad.

Guardiola descarta el título para Manchester City

“Ya lo dije antes del partido, no estamos en posición de hablar sobre ese tipo de objetivos pero la temporada es larga. Tenemos que pensar sobre conseguir resultados y luego varios jugadores se recuperarán. Mejoraremos entonces y quizá empecemos a creer. Aún queda mucho por lo que luchar, lo intentaremos”, reflexiones de un Pep dolido con el presente de un equipo que ahora mismo, no jugaría la próxima edición de la Copa de Europa.

Haaland, otra crisis a resolver en Manchester City

El noruego nos ha acostumbrado a lo largo de estos años a marcas de peso y por encima del promedio natural de un delantero, pero también entra en esta racha de malos tiempos para los de Guardiola. Apenas 2 goles en sus últimos 8 partidos suma el noruego por una Premier donde eso sí, sigue siendo el máximo goleador con 12 tantos. Recuperar al Erling más letal es recuperar puntos.

