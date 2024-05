Una vez más, la cantante colombiana Shakira une su exitosa y laureada carrera musical al fútbol, esta vez para ponerle voz y letra al tema oficial de la Copa América 2024.

Al igual que sucedió en el Mundial de Alemania 2006 con “Hips don’t lie” y en Sudáfrica 2010 con el marketinero “Waka Waka”, sumado al “La la la” de Brasil 2014 que dieron la vuelta al mundo, la cantante nacida en Barranquilla se hará cargo de la melodía de la competencia continental.

La propia Shakira fue la que reveló que Puntería, su sencillo junto a la estadounidense Cardi B, será readaptada con el fin de convertirse en la canción oficial del certamen organizado por Conmebol.

“Puntería”, el hit de Shakira y Cardi B

“Es el evento de fútbol más importante del año porque sabemos que esta canción va a ser el sonido del verano para los fanáticos de todo el mundo. Es el poder de nuestra cultura y de nuestra música”, describió la cantante de 47 años sobre este huevo hit.

Puntería, que suma millones de visualizaciones en YouTube y otros tantos en las otras plataformas musicales, está incluido en el álbum Las Mujeres Ya No Lloran, en el que también aparece en una colaboración el argentino Bizarrap.

Ahora habrá que esperar entonces a esa reversión para conocer finalmente la canción oficial de la Copa América 2024.

Letra de Puntería, la canción oficial de la Copa América 2024:

Tú tiene’ buena puntería

Sabe’ por dónde darme pa’ que quede rendía’, rendía’

Tienes estilo para llamar mi atención

Me tiras dardos, van directo al corazón

Oh, y por más veces que trate

Oh, es imposible esquivarteTú tiene’ buena puntería

Sabe’ por dónde darme pa’ que quede rendía’

Me ataca ‘onde más duele

Tú a mí no me conviene’

Pero en tu cama o la mía

Todo eso a mí se me olvida, ah

Oh

Oh (La Cardi)

You, you got me stressin’, thinkin’ ‘bout sexin’

Baby, keep me company

Dame de tu fire, apriétame las nalga’

Aunque tú no seas pa’ mí (yeah, yeah, yeah, yeah, uh)

I got that night-night, put a man right to sleep

Yeah, I’m pretty lil’ thing from face to feet

I’m from the Bronx (Bronx), but I got a Georgia peach

I got a empanada, mama, that he love to eat (muah)

Loba like Shaki

Tú ere’ mi tigre

Muérdeme duro, de este culo nunca te olvide’

Tú tiene’ buena puntería

Sabe’ por dónde darme pa’ que quede rendía’

Me ataca ‘onde más duele

Tú a mí no me conviene’

Pero en tu cama o la mía

Todo eso a mí se me olvida, ah

Oh

Oh-oh

Oh

Oh-oh

Donde pone el ojo pone la bala

Tiro al blanco y caigo como si nada

Pero si me robas dos besos

Al tercero ya ni lo pienso

Paso to’a la noche indecisa

Y despierto con tu camisa

Ya no sé si quiero pararY me derriten tus manos

Me drogan tus labios

Tus biceps me ponen a cien

A ti nunca te dirijo

Siempre llegas fijo

Hasta mi punto G

Tú tiene’ buena puntería

Sabe’ como durarme, estos bobos se quedan sin batería

Me tira dardo’ y no me conviene

Pero me encanta si adentro lo tiene

Me pongo perra pa’ ti

I know que de tu mente nunca va a salir Cardi B, ¡wuh!

Tú tiene’ buena puntería

Sabe’ por dónde darme pa’ que quede rendía’

Me ataca ‘onde más duele

Tú a mí no me conviene’

Pero en tu cama o la mía

Todo eso a mí se me olvida, ah

¿Cuándo se juega la Copa América 2024?

La Copa América 2024 comenzará el jueves 20 de junio con el duelo entre Argentina y Canadá y la final se llevará a cabo el domingo 13 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.