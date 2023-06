Miami se encuentra revolucionado con los rumores que rodean a dos destacadas figuras: la cantante colombiana Shakira y el jugador de la NBA, Jimmy Butler. Desde hace un tiempo, Shakira ha estado radicada en la ciudad tras su separación de Gerard Piqué, y su afición por el deporte la ha llevado a presenciar los emocionantes encuentros de los Miami Heat, equipo que actualmente disputa la final de la NBA contra los Nuggets.

Sin embargo, más allá del amor por el baloncesto, se ha especulado sobre la posibilidad de que Shakira haya encontrado una nueva conquista en la figura de Jimmy Butler, una de las estrellas de los Heat. Aunque no se cuentan con mayores detalles sobre su supuesta relación, algunos medios internacionales, como La Vanguardia, han mencionado esta posibilidad.

Una de las principales pruebas que ha despertado la atención de los seguidores es la interacción en redes sociales. Shakira y Butler comenzaron a seguirse en Instagram, lo cual ha despertado el interés debido a la selectividad de la cantante en cuanto a las personas a las que sigue. Además, se ha destacado que Butler es el único jugador de los Heat que cuenta con la amistad de Shakira en esta plataforma.

+ Suscríbete a NBA League Pass para seguir toda la temporada de la NBA y no perderte ningún partido.

No es la primera vez que Shakira es relacionada con diversas personalidades en Miami, desde Lewis Hamilton hasta Tom Cruise. En este caso, la diferencia de edad entre la cantante, de 46 años, y el jugador de baloncesto, de 33 años, ha sido objeto de debate. Sin embargo, se sabe que el amor no conoce barreras ni números, y la edad no debería ser un obstáculo para una posible relación.

Cabe destacar que Jimmy Butler ya ha sido vinculado anteriormente con celebridades del mundo del espectáculo, como Selena Gomez, con quien tuvo un breve romance en el año 2020.

Ante estos rumores, solo el tiempo podrá confirmar si Shakira y Jimmy Butler están realmente en una relación. Por ahora, solo podemos esperar y estar atentos a posibles declaraciones o evidencias más contundentes que confirmen o desmientan esta especulación.

En definitiva, el posible romance entre Shakira y Jimmy Butler ha capturado la atención de los seguidores tanto del mundo del deporte como de la música. La combinación de dos figuras tan destacadas genera expectativa y suscita el interés de los fanáticos, quienes esperan ansiosos por conocer más detalles sobre esta posible relación.

+ Suscríbete a NBA League Pass para seguir toda la temporada de la NBA y no perderte ningún partido.