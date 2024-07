Argentina vuelve a consagrarse como el Rey de América. Los hombres de Lionel Scaloni derrotaron a Colombia por Miami para revalidar la corona conseguida en Brasil allá por el 2021. Tras la victoria en la América, hubo mensaje del PSG a Lionel Messi, Ángel Di María, Giovanni Lo Celso y Leandro Paredes. La Albiceleste sigue de fiesta.

Un derechazo de Lautaro Martínez decidió un encuentro plagado de ocasiones y que cerró un mes de fútbol total por Europa como América. Tras el pitido final por el Hard Rock de Miami, desde las cuentas de diversos clubes empezaron a felicitar a los hombres de Lionel Scaloni. Desde Paris Saint Germain no hubo excepción en este sentido y hay palabras de felicitación para cuatro ex jugadores del conjunto galo en estas horas.

“¡Felicidades a los ex parisinos Leo Messi, Ángel Di María, Leo Paredes y Gio Lo Celso por un nuevo título en la Copa América!”, dicta el mensaje en redes sociales del PSG para sus cuatro ex jugadores en la expedición de la selección Argentina por el torneo de selecciones más antiguo del planeta. Pese a los roces de diversos momentos y palabras puntuales que generaron tensión, por la capital gala aplauden a los pilares de un equipo que vuelve a mandar en Estados Unidos.

Argentina vuelve a reinar en el continente. Fue un torneo plagado de ítems, de declaraciones entrecruzadas y que culminaron con un final feliz en Miami para una selección que levanta su cuarta conquista bajo el brazo de Lionel Scaloni. Lionel Messi, Ángel Di María, Giovanni Lo Celso y Leandro Paredes revalidan aquella victoria en el Maracaná contra Brasil en el 2021 con otra victoria por la mínima que vale oro en todos los sentidos. Solo Kylian Mbappé sabe lo que es marcarle en una final a la Scaloneta. No es un dato menor.

Hubo decenas de reacciones al mensaje del PSG sobre los apellidos mencionados. Muchos argentinos cuestionaron las felicitaciones de un equipo del que Messi, Di María, Lo Celso y Paredes salieron por la puerta de atrás y en medio de un proceso que nunca pudo levantar la tan esperada UEFA Champions League. Hay paz de momento y luego de una final donde Argentina llega a su Copa América número 16 en cuanto al palmarés general se refiere.

Las críticas de Di María al PSG

“En 2022 me hubiera gustado quedarme un año más, pero el club decidió lo contrario. Querían que me fuera, probablemente porque querían traer a otros jugadores. Lo entendí, aunque no fue fácil después de tantos años allí. La temporada siguiente no fue fácil para el PSG”, palabras del fideo a horas de la final con Colombia y en L’Equipe sobre su paso por Francia.

Los números de Messi en PSG

Fueron 24 meses llenos de tensión y donde nunca se vio a un Leo cómodo. Desde el mes de agosto del 2021 hasta junio del 2023, Messi comandó junto a Kylian Mbappé y Neymar un proyecto que quedó en deuda. 75 partidos, 32 goles, 34 asistencias, dos títulos de Ligue 1 y una Supercopa de Francia, el resumen de La Pulga por el Parque de Los Príncipes.