Ver EN VIVO y GRATIS Ecuador vs Venezuela por la Copa América 2024 vía El Canal del Fútbol y Ecuavisa

Este sábado 22 de junio de 2024 la Selección de Ecuador y Venezuela abren oficialmente el grupo B de la Copa América. Ambas selecciones llegan a este debut con la ilusión de sumar una victoria que los ponga en pelea por la clasificación a la siguiente ronda.

El favorito y llamado a ser sorpresa para muchos en la Copa América 2024, es la Selección de Ecuador. El equipo de Félix Sánchez cuenta en su plantilla con jugadores que ya brillan en Europa como Moisés Caicedo o Piero Hincapié, pero también con una “joya” como Kendry Páez y un histórico como Enner Valencia.

Ecuador llega a este debut de la Copa América, tras jugar 3 partidos amistosos en los Estados Unidos. Sumando 1 derrota ante Argentina, y 2 victorias, 1 vs Bolivia y la última vs Honduras. Mientras que, ‘La Vinotinto’ no jugó ningún encuentro de manera oficial y llega de esta manera al debut.