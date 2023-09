Arquero de Países Bajos recordó particular recado de Messi: "esto no funcionara..."

Una nueva historia se revela entorno a los cuartos de final del mundial de Qatar 2022. Esto porque ahora el arquero de Países Bajos relató un inusual cruce con Lionel Messi.

En esta ocasión fue Andries Noppert, quien relató un fallido plan contra el capitán de Argentina. Lo que intentó realizar en la tanda de penales pero que terminó de la peor forma para sus pretensiones.

La estrategia contra Messi

El portero designado por Louis van Gail sabía del ambiente picante que había entre ambas escuadras. Por lo que trató de sacarle provecho a la definición desde los doce pasos.

“Intenté decirle algo en inglés antes que pateará el penal”, apuntó el colero en el programa ‘De Cor Potcast’. “Él me respondió en español pero hablaba muy rápido y no le entendí. Luego pensé: ‘Mejor vuelvo a mi arco, esto no va a funcionar’, así que regrese a mi lugar”, agregó.

Tras su intento por desconcertar a Messi empezó a planear la estrategia para contenerle el penal. “En este tiro lo espero. Pero cuando yo ya estaba en el corner, él ya había pateado hacia el otro palo”, recordó.

Es que Noppert se lanzó hacia su lado izquierdo y Messi la acarició sobre el otro sector. Lo que dio el punto de confianza para sus compañeros.

El resto es historia: la albiceleste ganó la definición tal como en Brasil 2014. Luego vino el “anda pa’ allá, bobo” sobre Wout Weghorst y posteriormente Argentina superó a Croacia en semifinales. La consagración vino posteriormente contra la Francia de Mbappé.