Uruguay, finalmente, pudo cumplir su objetivo de tener participación directa en el Mundial Centenario, en 2030. Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, confirmó que Sudamérica tendrá los partidos inaugurales de la Copa del Mundo de ese año. Pero ahora quiere ir por más.

El Estadio Centenario será el epicentro de uno de los partidos inaugurales del Mundial 2030, tal como dijo Domínguez y confirmó la FIFA en un comunicado oficial. Para ello, deberá cumplir con las normativas del máximo organismo para no tener problemas en la organización.

En este sentido, el Centenario sufrirá modificaciones importantes en el futuro. Para cumplir con FIFA, deberá ser remodelado, algo que confirmó el propio presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, en una entrevista para 100% Deporte. “Va a tener que ser una obra financiada por varias partes. Serán entre US$ 45 y 50 millones y ahí vamos a apuntar a la inversión privada, pensando no solo como un estadio de fútbol“, dijo.

Alonso también deslizó el potencial deportivo que generará para Uruguay la obtención del partido inaugural del Mundial 2030. “Hay que pensar en la Copa América en 2028 y después también Sudamérica y Europa están planificando actividades conjuntas y para estos tres países será importante teniendo en cuenta que no disputarán Eliminatorias“, afirmó Alonso.

Los dos torneos que Uruguay quiere albergar antes del Mundial 2030

Asegurarse el partido inaugural del Mundial 2030 hace ilusionar a Uruguay con la chance de tener más encuentros. Para ello, será importante que el país siga sumando competencias importantes, al mismo tiempo que deberá ser una selección competitiva y obtenga buenos resultados, como sucedió con Argentina y su título en Qatar 2022.

En cuanto a los torneos, de acuerdo a Infobae, el plan del gobierno de Uruguay es sumar la organización de un Mundial de Clubes y de la Copa América 2028. Estos dos torneos potenciarían al país charrúa como sede y podrían darle la chance de no sólo tener el partido inaugural, sino más encuentros.

Uruguay no alberga una Copa América desde 1995, mientras que la posibilidad de un Mundial de Clubes no es tan remota. Cabe recordar que hace un año, fue sede de la Copa Intercontinental Sub 20 entre Peñarol y Benfica. Por lo cual, ya suma experiencia con competiciones en los torneos internacionales.