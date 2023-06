Dónde ver Inter de Porto Alegre vs. DIM EN VIVO por la Copa Libertadores 2023: TV, hora y minuto a minuto

Tratándose de uno de los duelos más importantes del día por lo mucho en disputa, Internacional de Porto Alegre jugará contra Independiente Medellín en la fecha 6 del Grupo D por la Copa Libertadores 2023. El duelo será HOY, miércoles 28 de junio, desde el Estadio Beira-Rio con arbitraje de Facundo Tello (Argentina).

Nos metemos en la parte local, donde los “Colorados” están invictos en la zona, pero aún así pueden quedar eliminados ya que no ganar implicará que Nacional no supere al colista Metropolitanos para evitar su eliminación, caso contrario a si los uruguayos no obtienen la victoria. La cuenta indica que los liderados por Mano Menezes se hallan segundos con nueve unidades, a uno de su oponente y por encima del “Bolso” también por un punto.

Transitando la parte visitante, el “Poderoso de la Montaña” llega como el líder de la zona al acumular 10 puntos, superando en uno al conjunto brasileño y dos a los uruguayos, por lo que su situación es un tanto menos compleja. La realidad marca que los comandados por David González obtendrán la clasificación de solo empatar y hasta incluso perdiendo, pero para ello requerirán de que Nacional no obtenga el triunfo.

¿Dónde VER EN VIVO la transmisión de Inter de Porto Alegre vs. DIM por Copa Libertadores 2023?

Canales de televisión y Streaming para todos los países

Latinoamérica: Star+

Argentina: Fox Sports 2

Chile: Fox Sports 1

Latinoamérica (excepto Argentina, Brasil y Chile): ESPN

Brasil: ESPN 2

Estados Unidos: Fubo, beIN Sports y beIN Sports Ñ

Horarios para todos los países

Argentina: 19:00 horas

Brasil: 19:00 horas

Uruguay: 19:00 horas

Chile: 18:00 horas

Paraguay: 18:00 horas

Bolivia: 18:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

Colombia: 17:00 horas

Ecuador: 17:00 horas

Perú: 17:00 horas

México: 16:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas PT y 18:00 horas ET

